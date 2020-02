Share on Facebook

Pour sa 22e édition, le Phare de l’Entrepreneuriat aura lieu le 3 mars 2020 au Parc Chanot (Palais des Congrès) à Marseille. Cette journée consacrée à l’entrepreneuriat sera rythmée par des conférences, des tables rondes et des concours d’entreprises.

Organisé depuis plus de 20 ans par ACCEDE Provence Entrepreneurs, l’association de conseil en création d’entreprises des étudiants de Kedge Business School, ce salon est dédié à l’entrepreneuriat et à l’innovation. Conférences, tables rondes, stands, animeront cette journée rythmée par des concours de création d’entreprises. Une soixantaine de start-up, ainsi que les structures d’accompagnement des entreprises, seront présentes sur les 1200 m² du salon où sont attendu près de 2 000 entrepreneurs.

Phare de l’Entrepreneuriat : quatre prix et un Hackaton

Cette année, ce concours décernera quatre prix, avec à la clé 100 000 euros de dotation que se disputeront 12 finalistes. Ils concourent pour le Prix Audace Aix-Marseille, le Prix Impact Social et Environnemental, le Prix Technologie et le Prix Tremplin.

La grande nouveauté de l’année pour le Phare de l’Entrepreneuriat sera le Hackaton, organisé en partenariat avec Intermade et le Yunus Center. Durant 24 heures, une trentaine d’entrepreneurs vont phosphorer sur le thème « Comment innover pour investir ? ». Cinq équipes de six participants seront en compétition pour trouver la solution la plus innovante, tout en étant viable, à cette problématique. Alors, prêts à relever le défi ?

