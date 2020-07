Share on Facebook

La Fiesta des Suds revient du 8 au 10 octobre prochain pour réchauffer la période automnale, à l’occasion de sa 29e édition. Le festival vient de dévoiler sa programmation prometteuse : la chanteuse Izïa, Woodkid ou encore The Avener font partie des têtes d’affiche qui monteront sur la scène de l’esplanade du J4, à Marseille, entièrement réaménagée pour respecter les consignes sanitaires; tout en préservant sa convivialité.

La programmation de la Fiesta des Suds du 8 au 10 octobre prochain :

Jeudi 8 octobre

Izïa

The Avener

Rocio Marquez

Instrumentarium

Vendredi 9 octobre

Woodkid

Arnaud Rebotini

David Shaw and the Beat

Instrumentarium

(After aux Docks Des Suds) La famille maraboutage

Samedi 10 octobre

Chinese Man Record 15 Anniversary

Camion Bazar

Instrumentarium

(After aux Docks Des Suds) CMR Dj’s Matteo (Chinese Man) & plus / RévéLAtions RIFFX

> Plus d’informations sur le site de la Fiesta des Suds

> [Environnement] La Fiesta des Suds encourage les pratiques éco responsables