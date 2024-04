Le domaine La Coste se dote d’une nouvelle offre hôtelière. Située au centre du domaine de Château La Coste, l’Auberge La Coste offre une vue panoramique sur les vignobles, l’art et l’architecture du domaine. Elle propose 76 chambres et suites, décorées dans des tons doux et des matières comme le bois et la pierre. Les suites sont équipées de douches à l’italienne et de toilettes séparées, convenant aux séjours en famille ou entre amis.

Le Château La Coste, propriété de Patrick McKillen, est implanté dans la commune du Puy-Sainte-Réparade, à proximité d’Aix-en-Provence. Depuis 2004, ce domaine de 200 hectares offre une diversité d’activités. En plus de son vignoble, il propose un espace dédié à l’art contemporain en plein air, un hôtel de luxe avec Spa, une boutique, une salle d’exposition et plusieurs restaurants. Les visiteurs peuvent également emprunter un parcours à travers les vignes, parsemé d’œuvres d’art réalisées par différents artistes. Le domaine accueille également un pavillon de musique conçu par Franck Gehry, offrant une programmation régulière de concerts et d’événements artistiques qui enrichissent l’expérience culturelle et musicale du lieu.

Crédits : Auberge La Coste

À l’Auberge La Coste, deux options culinaires s’offrent aux convives : La Rôtisserie et Le Bar. La Rôtisserie propose une carte mettant en valeur des plats saisonniers et des produits locaux, dans un cadre intérieur ou en extérieur dans le jardin d’herbes aromatiques. Le Bar offre une ambiance élégante avec des sièges en cuir rouge et un comptoir éclairé.

Les tarifs varient de 211 euros à 650 euros par nuit. L’auberge comprend six types de suites : la Calade, située au rez-de-chaussée avec vue sur les vignes, l’Auberge avec balcon, la Grande Auberge offrant un style similaire, le Grand Atelier avec vue sur la cour intérieure, la suite Mazet avec vue sur les vignes, et le Mazet Terrasse offrant une vue sur le Pavillon de musique conçu par Frank Gehry.

En savoir plus :



Nouveaux investissements et bâtiments : mais où s’arrêtera le Château La Coste ?