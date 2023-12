Share on Facebook

La septième édition du salon Entrepreneur 13 se déroulait jeudi 14 décembre au Palais du Pharo à l’initiative de la Cpme 13. Gomet’ était présent lors de ce rendez-vous des entrepreneurs et des acteurs économiques des Bouches-du-Rhône. « Nous sommes ravis du grand succès de la 7e édition du Salon Entrepreneur 13 qui a battu tous les records d’affluence avec plus de 2500 visiteurs » se félicite Corinne Innesti, la présidente de la Cpme 13.

Lilou Paillard de l’équipe Gomet’ avec de nombreux exemplaires des productions de la rédaction (Crédit Gomet’)

Avec comme fil rouge cette année le thème , « Ensemble, manageons l’avenir », l’organisation souhaitait mettre en avant l’importance du leadership éclairé et des dynamiques collectives, considérés comme deux clefs essentielles pour surmonter les défis à venir. Les ateliers interactifs et sessions de networking ont permis aux participants de découvrir les dernières tendances, de partager des idées et de créer des opportunités de collaboration.

Workshops, tables-rondes, conférences, déjeuner des grandes tables des acteurs économiques avec 400 convives réunies, ont rythmé la journée. Un temps de rencontres et de réseautage a aussi été mis en place : le « speed meeting XXl » pour favoriser la création de réseau. Du côté des stands, 120 entrepreneurs ont répondu présent.

Lors de l’ouverture avec au centre Didier Parakian, Alain Gargani, Corinne Innesti, Renaud Muselier (Crédit DR)

« Ce salon a mis en lumière le rôle prépondérant de la Cpme 13 au cœur de notre écosystème économique. Ce succès est aussi le résultat d’une volonté partagée d’un jeu collectif avec l’ensemble des acteurs économiques. C’est ensemble que nous avons créé un espace de dialogue fertile, innovant et convivial. Ce salon a permis de nombreux échanges, apporté des perspectives novatrices et des opportunités importantes pour les TPE PME, soulignant le rôle vital de ce moment pour stimuler et renforcer l’entrepreneuriat dans notre territoire » se réjouit Corinne Innesti.