La Mission Patrimoine, dirigée par l’animateur Stéphane Bern et soutenue par la Fondation du patrimoine, le ministère de la Culture et La Française des jeux annonce les 18 sites emblématiques sélectionnés pour l’édition 2024. Ces lieux, répartis à travers les régions de métropole et d’outre-mer, bénéficieront d’un soutien financier grâce à la 7e édition de l’offre de jeux Mission Patrimoine, prévue pour la rentrée septembre 2024. Le montant de la dotation pour chaque site sera lui, dévoilé lors des prochaines Journées européennes du patrimoine, le 21 et 22 septembre.

Cette année, la Mission Patrimoine met en avant des projets de patrimoine sportif, en phase avec l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques en France. Parmi les sites sélectionnés figurent une piscine datant des années 1950, un haras historique, ainsi que la tribune d’honneur d’une enceinte sportive.

Meunerie de Barbegal (crédit photo : département des Bouches-du-Rhône)

L’un des sites choisis pour l’édition 2024 figure dans le département des Bouches-du-Rhône. Le site antique de Barbegal, situé à Fontvieille, près d’Arles, au sud du Vallon des Arcs. « Il conserve les vestiges d’une meunerie hydraulique et de deux ponts-aqueducs de 325 m de long » souligne la Mission Patrimoine.

Crédit : Google Map.

« Le véritable succès de ces premières éditions, c’est la prise de conscience collective de l’importance de ce vecteur de fierté et d’identité qu’est notre patrimoine. Les Français ont été sensibilisés au fait que cet héritage de l’histoire est aujourd’hui un trésor pour notre avenir. Derrière chaque monument, il y a en effet des histoires humaines qui se jouent : artisans, bénévoles, professionnels de l’industrie culturelle et du tourisme, villageois… Derrière chaque édifice qui revit, il y a des cafés, des restaurants, des magasins, des hôtels à proximité : le patrimoine est en cela un formidable levier économique et de lien social » explique Stéphane Bern dans le rapport d’activité de la Mission Patrimoine.

Données chiffrées 2018-2023 sur le financement de la Fondation du Patrimoine (crédit photo : Bojkovski Antonin)

