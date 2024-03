A quelques semaines de l’arrivée de la flamme olympique à Marseille, prévue le 8 mai, la Région Sud dévoile les porteurs du parcours de la flamme dans la cité phocéenne. Neuf personnalités vont se relayer pour porter l’objet symbolique pour son passage à travers les six départements provençaux. A l’occasion, plusieurs activités et animations sont attendues. Les contours des festivités ont été annoncés lors d’une conférence de presse vendredi 22 mars en présence Hervé Liberman (président de la Commission sport et préparation des JO 2024 à la Région Sud) et Ludovic Perney (vice-Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et conseiller des 6e et 8e arrondissements de Marseille).

Guides de la flamme : les héros du Sud

À Marseille, cinq personnalités sportives, anciennes et actuelles, auront l’honneur de participer de près à l’événement de la flamme. Cyprien Sarrazin, champion de ski alpin et participant aux Jeux paralympiques de Pékin en 2022, sera parmi eux. Éric Di Meco, ancien footballeur et vainqueur de la Ligue des Champions avec l’OM en 1993, sera également présent. Anne Gautier, qui a été sélectionnée pour les championnats du Monde de Duathlon Sprint en 2024, fera partie des porteurs de la flamme. Enfin, Nathalie Lebregere, ambassadrice du projet Prometheus, qui lui permettra de guider la flamme par sa pensée et de transformer son handicap moteur en force d’innovation pour les personnes à mobilité réduite, complète ce groupe d’honneur.

Dans le Var, Mariem, caporal-chef de 1ère classe au sein de l’armée de Terre française, athlétique, sera dans la course. Dans les Alpes de Haute-Provence, ce sera Christine Rossi, médaillée d’or en Ballet Ski aux Jeux Olympiques d’hiver de 1988. À Port-Saint-Louis-du-Rhône, Alexandre Caizergues, champion du monde de kitsurf et fondateur de la start-up Syroco, prendra le relais. À Antibes, c’est Arthur Bauchet, triple champion paralympique 2022 et ambassadeur du dispositif “Les Champions du Sud”, qui sera mis en avant. Enfin, la flamme sera transmise à Ara Khatchadourian dans le Vaucluse, athlète ayant gravi le Mont Everest en 2016 et ayant couru de Marseille à Erevan en Arménie. Il a également participé en tant que rameur lors du “Rowing for peace” de Marseille à Beyrouth en 88 jours l’année dernière. « Un très grand honneur et une fierté » ont partagé conjointement les neuf personnalités sélectionnées pour la mission qu’il leur ait confié.

« L’événement a des retombées économiques et de notoriété, elle fait rayonner notre belle région. C’est un rendez-vous avec les habitants » a souligné Hervé Liberman, président de la Commission sport et préparation des JO 2024 à la Région Sud. Depuis 2018, la Région a investi 32 millions d’euros pour équiper les clubs de nautique et de voile du territoire, dont cinq millions pour la création de la Marina de Marseille. « 851 bateaux ont été financés, l’objectif de l’investissement est de laisser un héritage aux habitants de la région » explique l’élu. Parmi les investissements de la Région, 500 000 euros vont être débloqués lors de la prochaine assemblée plénière de la Région, le 29 mars prochain, pour former les athlètes, à travers le dispositif “Champions du Sud”, soit 10 000 euros par athlète selon les besoins.

Un parcours olympien pour sillonner la région

Le 8 mai, la flamme olympique fera son entrée dans la ville par le Vieux-Port, accueillie à bord du célèbre voilier Belem. Les festivités débuteront, plus de 150 000 personnes sont attendues pour la parade dans la rade Sud et Nord, ainsi que pour un concert organisé par Coca-Cola dans le Vieux-Port. Les artistes seront dévoilés le 3 avril précise l’équipe de Paris 2024.

Le 9 mai, la Flamme entamera son relais à travers la ville. Le parcours, divisé en huit segments, mettra en lumière des lieux emblématiques comme Notre-Dame de la Garde et la Cité Scolaire Internationale Jacques Chirac. Plusieurs animations sont prévues à l’occasion : maquillage pour enfants, animations type mur d’escalade, surf, ateliers de nœuds marins, customisation de ballons de foot, démonstration de breakdance, photobooth…

Le parcours de la flamme olympique à Marseille le 9 mai en huit étapes

La Flamme sera présente dans toute la ville pour un parcours exceptionnel se découpant en 8 segments, de 8h30 à 19h30 :

1. Notre-Dame de la Garde à Caisse d’Epargne Estrangin (8H20 – 9H05).

2. Parc Borély – Palais du Pharo (9H20 – 11H).

3. Lettres Marseille (11H10 – 11H20).

4. Palais du Pharo – Cité Scolaire Internationale Jacques Chirac (11H35 – 13H15)

5. Parc de Font Obscure (14H10 – 14H30)

6. Dôme – Palais Longchamp (15H30 – 16H20)

7. Parc de la Moline (16H45 – 17H05)

8. Périer – Stade Vélodrome (17H40 – 19H20)



Le 10 mai, la flamme continuera sa tournée olympienne dans les villes du Var, puis des Alpes-de-Haute-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes, pour finir sa course le 19 juin dans le Vaucluse. Cinq lieux ont été désignés iconiques pour réunir le grand public : les Salles-sur-Verdon (Lac de Sainte-Croix), la ville de Barcelonnette, celle de Port-Saint-Louis-du-Rhône, le Creps d’Antibes et le Mont-Ventoux (Vaucluse). Du 10 mai au 19 juin, de nombreuses activités sportives seront proposées au sein de ces lieux.

