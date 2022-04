Lancé sur le marché début 2020, Iweech revendique d’être le premier le vélo urbain à utiliser une l’intelligence artificielle pour assurer une meilleure sécurité à ses 700 utilisateurs.

Après une carrière de 15 ans dans le marketing chez Danone, Christophe Sauvan participe à la création de Orange distribution dans le Sud Est. Il s’installe dans le Sud et recommande à Orange d’installer le siège de sa nouvelle filiale à Marseille. A partir de 2001, le haut-savoyard créé plusieurs entreprises de campagne publicitaires destinées aux téléphones mobiles, puis les revend après quelques années.

C’est en 2016, lorsqu’il teste un vélo électrique, qu’il se dit « stop à la bagnole en ville ! » Pour cet urbain invétéré, le vélo devient la meilleure alternative à la voiture en ville. « C’est le meilleur véhicule possible… Vous êtes à l’aise et vous faites du sport » vante Christophe Sauvan. L’idée de créer son propre vélo mûrit. Pendant deux mois, il étudie les opportunités et les menaces des urbains vis-à-vis du vélo urbain, et il découvre leur principale inquiétude : l’insécurité et la peur sur la route.

Christophe Sauvan, fondateur des vélos Iweech (Crédit : JYD/Gomet’)

Un vélo pratique et adaptable…

Alors pour concevoir son véhicule, Christophe Sauvan mise sur la sécurité du vélo. Après deux ans de recherche et développement et la constitution d’une équipe de 13 salariés, la société conçoit Iweech un vélo léger de 18,5 kilos, contre une moyenne de 25 kg pour un vélo électrique. Le boitier de vitesses a été supprimé grâce à l’intégration d’un système d’intelligence artificielle dans le cadrant. « L’IA recalcule les besoins de l’utilisateur toutes les 100 millisecondes. Nous avons remplacé l’intelligence humaine par de l’intelligence artificielle afin que l’utilisateur ne se soucie plus des vitesses. Cela optimise sa concentration et augmente la sécurité sur son parcours » explique Christophe Sauvan.

Le confort est également un atout avancé par l’entrepreneur. La maniabilité du guidon et la fluidité des pédales sont « inégalables » estime-t-il. « Au bout d’une semaine, le vélo sait quand vous allez transpirer, avoir mal aux jambes ou ne plus en pouvoir… Il s’adapte à vous et aux conditions météo tout au long du parcours » étaye le fondateur. A pleine puissance, le vélo électrique peut parcourir 70km et 190km en mode iride, pour une charge totale de 3h30. Développée en parallèle, l’application Iweech permet aussi de calculer le temps de parcours avec l’adresse indiquée, et en fonction de l’autonomie, le vélo peut adapter sa consommation.

…qui reste haut-de-gamme

Vendu 2 500 euros début 2020, puis 3 000 euros, le vélo Iweech se positionne sur un marché haut-de-gamme du même acabit que les vélos Angell de l’entrepreneur Marc Simoncini (fondateur de Meetic). Depuis le 8 mars, son prix a encore augmenté de près de 500 euros, commercialisé actuellement sur internet et dans quelques points de ventes (Joliette) à 3 490 euros. Christophe Sauvan explique cette hausse au regard des lourds investissements réalisés – 4 millions au total dont 2,8 millions d’euros levés auprès de Odyssée Ventures – afin de mettre sur pied le système d’IA. De plus, l’homme d’affaires anticipe la montée des prix globale des composants électroniques de « de 15 à 20% ».

Le guidon du vélo Iweech (Crédit Gomet’/JYD)

Depuis début 2020, Iweech a réalisé un chiffre d’affaires de près 1,4 million d’euros que Christophe Savan espère voir bondir fin 2022 avec la sortie de son deuxième modèle début mars. « La boite de vitesse est automatique à l’infini. On offre à l’utilisateur plus de perspectives pour monter des côtes de plus de 20%. Le nouveau modèle permet également d’accélérer au delà de 30km/h pour un maximum de 25km/h pour le premier modèle » s’enthousiasme le chef d’entreprise.

A date, Iweech compte 30 utilisateurs à Marseille et séduit notamment les Belges et les Allemands. Si le prix de vente augmente, le président-fondateur espère séduire 2 000 nouveaux utilisateurs fin 2022, et de grimper à 10 000 utilisateurs en 2025 avec le développement des Zones à faibles émissions (ZFE) en ville et le délaissement de la voiture thermique.

