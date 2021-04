La diversité et la richesse naturelles des Bouches-du-Rhône sont une nouvelle fois reconnues. Et cette fois c’est la liste verte de l’IUCN (Union internationale pour la conservation de la nature) qui apporte son label en intégrant deux nouveaux sites du département dans sa sélection très prisée des aires protégées et conservées. Il n’y a en effet que 59 sites dans le monde qui bénéficient de cette reconnaissance dont 22 sites en France (premier pays de la liste) et déjà trois en Provence. Ce qui fait de notre territoire la zone au monde la plus reconnue par l’organisation internationale (voir l’intégralité sur la carte de l’IUCN) .

Après le parc marin de la Côte Bleue reconnu en 2018, le comité international de l’IUCN a d’inscrire sept nouvelles aires protégées et conservées françaises dans son patrimoine dont la Montagne Sainte-Victoire près d’Aix-en-Provence et le domaine la Tour du Valat en Camargue. Ces sites sont « reconnus au niveau international pour leur bonne gouvernance, leur planification solide, leur gestion efficace et leurs résultats obtenus pour la conservation de la nature » souligne mardi 20 avril 2021 l’organisation de préservation de la biodiversité qui doit tenir son congrès international en septembre à Marseille.

Jean Jalbert (Tour du Valat) : « fier et heureux »

Jean Jalbert, le directeur de la Tour du Valat, réagissant sur le réseau social Linkedin s’est dit très « fier et heureux que la Tour du Valat ait été inscrite sur la « liste verte des aires protégées » de l’UICN (…) En pleine crise de la biodiversité, il est plus que jamais essentiel de porter de bonnes nouvelles, de reconnaître et promouvoir des approches novatrices, qui servent de référence et peuvent inspirer. » Il s’agit également, à travers la Tour du Valat, « de la première candidature en tant qu’aire conservée (et potentielle Autre mesure de conservation efficace par zone – AMCEZ) » (*).

Lors d’une opération de baguage de spatules en 2017 (Crédit La Tour du Valat).

Repère



« La Tour du Valat, située au cœur de la Camargue, est un Institut de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes. Elle a la forme juridique d’une fondation à but non lucratif, reconnue d’utilité publique depuis 1978. Le domaine de la Tour du Valat s’étend sur une surface totale de 2649 ha répartis en deux entités géographiques distinctes, localisées en Camargue. 1. Le domaine de la Tour du Valat proprement dit, à proximité du village du Sambuc (commune d’Arles, Bouches-du-Rhône), d’une surface totale de 2548 ha dont 1845 ha classés en Réserve naturelle régionale, 715 ha de parcelles agricoles et de bâtiments, les marais du Verdier, le domaine de Petit Badon, et les dunes de la Commanderie. 2. Le domaine du Petit Saint-Jean d’une superficie de 101 ha, localisé en Camargue gardoise à une trentaine de kilomètres plus à l’ouest, sur la commune de Saint-Laurent-d’Aigouze. » Source : Tour du Valat.

Liste verte de l’IUCN : une mise en réseau francophone

Avec la Sainte-Victoire c’est aussi une sélection inédite car « pour la première fois une réserve naturelle nationale à vocation de préservation du patrimoine géologique » entre dans la liste verte. En outre, le gestionnaire du site, le Département des Bouches-du-Rhône, a décidé à l’issue de sa candidature à la Liste verte, de « se donner également le mandat d’étudier et de protéger les valeurs naturelles « vivantes » de son territoire ainsi que ses fonctionnalités écologiques » souligne l’IUCN.

Les 22 sites français labellisés « participeront très prochainement à la création d’un réseau francophone de la Liste verte, et plus globalement, au rayonnement de la communauté de la Liste verte au niveau international » déclare Jean-Philippe Siblet, le président du groupe d’experts Liste verte France du Comité français de l’UICN.

(*) Zones au sein desquels la nature est effectivement préservée qui, pour autant, n’ont pas cet objectif prioritaire ou n’ont pas le statut d’aires protégées.