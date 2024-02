Cela fait tout juste un mois qu’un restaurant atypique à ouvert ses portes, à deux pas de la fontaine de la Rotonde, dans une rue adjacente au Cours Mirabeau. Le Yen (anciennement Koï) s’est implanté à Aix-en-Provence, vingt ans après l’ouverture de sa première adresse à Marseille (6e). Nommé “table originale” par le guide gastronomique français Gault&Millau en 2023, Le Yen espère séduire les Axois avec son traditionnel menu et sa décoration insolite. Une vingtaine d’employés travaillent pour l’enseigne aixoise, et la petite particularité ici c’est que le chef jongle avec le feu…

« Il y a une vingtaine d’années, la nourriture japonaise a connu un fort succès en France. On trouvait beaucoup de bars à sushis, mais il n’y avait pas vraiment d’établissements qui proposaient cette cuisine, Le Yen a saisi l’occasion ! » raconte Irfan Lesmana, chef cuisinier à l’enseigne aixoise. Irfan Lesmana, fervent défenseur d’une cuisine fusion, mêle avec audace les saveurs japonaises et d’autres influences culinaires. Sa carte propose une variété de spécialités japonaises, mais pas seulement ! Irfan n’hésite pas à intégrer des éléments occidentaux et asiatiques dans ses plats.

Au menu : sushis, sélection de ceviches, poulet vapeur à la truffe, magret aux figues et au thé vert, tempura, raviolis japonais, ramen et plats à partager cuits à basse ou haute température. En résumé, Irfan conserve les classiques de la cuisine japonaise appréciés de tous (Bento, Bimbimbap, Boa buns, Yakitoris, et bien d’autres), tout en ajoutant des plats surprenants et originaux. Mention spéciale pour le mocktail Hakuna !

Crédit : Juliette Matilla

