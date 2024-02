Les agriculteurs de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont à l’honneur lors du salon international de l’agriculture 2024 à Paris qui s’ouvre ce samedi du 24 février au 3 mars. Avec la coordination de la Chambre régionale d’agriculture, plus de 150 producteurs de la région Sud sont réunis sur un espace de 1 100 m² pour présenter la richesse et la diversité de leurs produits.

Parmi les exposants figurent des noms renommés tels que Trintignant et Fils de Châteauneuf-du-Pape, la Ferme des Terroirs de la Fare en Champsaur, ou encore château Calissanne de Lançon de Provence, offrant une gamme variée de vins, d’huiles d’olive et de produits artisanaux. De plus, des filières et des producteurs engagés dans la démarche du label 100% Valeurs du Sud sont présents en rotation, mettant en avant des produits authentiques et locaux.

Les interprofessions InterVins, InterRhône et CIVP assurent la promotion des vins de la région Sud, avec des dégustations et des animations au bar à vins.

La présence de chefs cuisiniers mettant en avant les produits régionaux, ainsi que la présentation d’animaux élevés dans la région, ajoutent une dimension gastronomique et de spectacle. Les producteurs primés au concours général agricole 2023 témoignent de l’excellence des produits de Provence-Alpes-Côte d’Azur, renforçant la réputation de la région en matière d’agriculture et d’artisanat.

