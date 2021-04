Share on Facebook

Seulement deux mois et demi après son arrivée à l'Union Maritime et Fluviale Marseille-Fos (UMF), Léa Loriquet a été choisie pour diriger la structure. Elle succède à Marie-Hélène Pasquier, qui a occupé ce poste pendant 25 ans, et prendra ses fonctions à compter du 3 mai prochain. Juriste de formation, spécialisée en droit de l'Union…