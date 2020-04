Nous partons à Madrid ce dimanche 26 avril où nous retrouvons l’entrepreneur Vincent Deruelle. Installé dans la capitale espagnole depuis 18 mois, il dirige depuis l’Espagne le réseau international de dirigeants qu’il a créé : FrenchFounders. Il nous raconte ici comment la cité madrilène s’est organisée face à une crise du covid-19 qui l’a très lourdement frappé. « Il y a eu jusqu’à 1000 morts par jour » observe Vincent Deruelle.

Il se réjouit désormais de voir l’épidémie reculer. Et ce dimanche 26 avril, les enfants vont enfin pouvoir sortir (1 heure) de chez eux alors qu’ils sont confinés domicile depuis le 14 mars ! A Madrid les restrictions de mouvements ont en effet été parmi les dures au monde avec des sorties autorisées uniquement pour les adultes pour les courses de première nécessité.

Le confinement a poussé le réseau de Vincent Deruelle à évoluer. Les réunions physiques ont été transformée en webinar, ce qui ouvre de nouvelles opportunités souligne le fondateur de FrenchFounders. Et si la crise du covid-19 faisait émerger un monde plus vertueux et plus respectueux de son environnement ? Vincent Deruelle défend en effet cette idée que les sociétés les plus attentives à leur impact sociétal seront celles qui s’en sortiront le mieux face à une crise économique qui sera « très violente et très dure.»

Les étapes de notre tour du monde en confinement #fenetresurlemonde

Les escales de notre voyage #fenetresurlemonde :



