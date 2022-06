Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Dans la 2e circonscription (7e et 8e arrondissement) la députée sortante Claire Pitollat (LREM) s’en sort bien. Elle réussit à rassembler 29,85% des électeurs et passe au second tour. L'élue de la majorité sera en duel avec le conseiller municipal écologiste du 6e et 8e arrondissement, Alexandre Rupnik (Nupes) qui a aussi bien convaincu :…