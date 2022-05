Share on Facebook

La Société du Canal de Provence (SCP), basée au Tholonet, s'est dotée d'un plan stratégique à cinq ans, 2022 - 2027, qui lui permet d'organiser, à la fois ses investissements chiffrés à 250 millions d'euros, et ses dépenses de maintenance et rénovation chiffrées à 150 millions d'euros. Le Conseil d'administration présidé par Fabienne Joly, conseillère régionale et présidente…