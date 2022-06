Share on Facebook

On connaît les résultats définitifs dans les neuf circonscriptions des Bouches-du-Rhône hors Marseille. Le RN est en passe de créer la surprise dans ce second tour des élections législatives. Coup dur pour la gauche rassemblée qui ne gagne que la 13e circonscription. Les tauliers de la Macronie font de la résistance. Précisons que les pourcentages indiqués sont susceptibles de varier légèrement au fur et à mesure de la soirée. Les résultats définitifs seront connus d’ici quelques minutes.

• 8e circonscription : Jean-Marc Zulesi (LREM-Ensemble) garde la main

Le Pays salonnais conserve ses couleurs. Le député sortant Jean-Marc Zulesi (LREM – Ensemble) remporte ce second tour des élections législatives dans la 8ème circonscription des Bouches-du-Rhône, face au RN Romain Tonussi. Jean-Marc Zulesi est annoncé à 53,2% des voix, contre 58,7% en 2017.

• 9e circonscription : Joëlle Mélin (RN) succède à Bernard Deflesselles (LR)

Le sud-est du département vire à l’extrême droite. Annoncée à 58,6% des suffrages exprimés, Joëlle Mélin (RN) est élue députée de la 9ème circonscription (Aubagne, La Ciotat). Elle remporte son duel face au LFI-Nupes Lucas Trottmann, et prend donc la succession de Bernard Deflesselles (LR).

• 10e circonscription : José Gonzalez (RN) élu face à Marina Mesure (LFI)

José Gonzalez (RN) gagne son match face à la LFI-Nupes Marina Mesure dans la 10e circonscription, celle d’Allauch et Gardanne. Avec 59,6% des voix, il succède à François-Michel Lambert, député du bloc présidentiel élu en 2017.

• 11ème circonscription : Mohamed Laqhila (Modem – Ensemble) ne tremble pas

Le sud-ouest d’Aix-en-Provence est bien un bastion de la Macronie. Le député sortant Mohamed Laqhila remporte son duel face au RN Hervé Fabre-Aubrespy. Il est annoncé à 55,2% des suffrages dans la 11ème circonscription. Il fait mieux qu’en 2017 (50,9%).

• 12e circonscription : le RN fait tomber Eric Diard (LR)

C’est le coup de grâce pour Les Républicains. Le sortant Eric Diard (LR) est battu de justesse par l’élu régional Franck Allisio (RN) dans la 12e circonscription des Bouches-du-Rhône, celle de la Côte bleue. L’extrême droite totalise 51,4% des voix. En 2017, le LR déchu totalisait pourtant 62,1% des suffrages au second tour.

• 13e circonscription : Pierre Dharréville résiste à la vague RN

Le sortant Pierre Dharréville (PCF – Nupes) repart pour cinq ans. Il est réélu d’une courte tête dans la 13ème circonscription (Istres, Martigues) avec 52% des suffrages – soit une chute de dix points par rapport à 2017. Lors des dernières législatives, Pierre Dharéville rassemblait 62,4% des suffrages au second tour.

• 14e circonscription : Anne-Laurence Petel (LREM – Ensemble) rempile pour un nouveau mandat

Le Nord-Est d’Aix-en-Provence reste fidèle à Emmanuel Macron. Sa candidate Anne-Laurence Petel est réélue dans la 14ème circonscription face à la gauche. La LFI-Nupes Hélène Le Cacheux est annoncée à 43,2% des suffrages. En 2017, Anne-Laurence Petel rassemblait 60% des électeurs au second tour.

• 15e circonscription : le RN conquiert le nord des Bouches-du-Rhône

Les électeurs de la 15e circonscription, celle de Saint-Rémy, plébiscitent l’extrême droite. Le candidat RN Romain Baubry l’emporte dans ce second tour des élections législatives puisqu’il est annoncé à 53,9% des suffrages. La candidate Marie-Laurence Anzalone (Ensemble) échoue sur les terres de Bernard Reynès (LR).

• 16e circonscription : l’extrême droite balaye la Nupes dans le Pays d’Arles

Le candidat RN Emmanuel Tache de la Pagerie écrase le LFI-Nupes Christophe Caillaut dans la 16e circonscription, celle d’Arles. Il frôle les 55% sur les terres de l’ancienne députée Monica Michel (LREM) remplacée par Mariana Caillaud (Modem) au 1er tour de 2022. En 2017, la macronie l’avait emportée d’une courte tête (51,2%) face au RN.

