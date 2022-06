Selon les premières projections réalisées sur un échantillon de résultats observés et diffusées à 20h, les élections législatives françaises dont le second tour se tenait ce dimanche, vont permettre au président Emmanuel Macron et sa majorité, composée pour l’essentiel des parts LREM, Modem et Horizons de conserver la majorité à l’Assemblée avec 224 sièges selon la projection Ipsos. Mais celle-ci ne sera pas absolue (289 sièges) comme elle l’était lors du précédent mandat.

La percée du RN

La poussée de la gauche au travers de la coalition Nupes, formée au lendemain de l’élection présidentielle d’avril, se confirme ce dimanche. L’alliance LFI, PCF, PS, EELV obtiendrait quelque 149 sièges. Mais c’est l’extrême droite crée la sensation du scrutin avec quelque 89 députés. Les Républicains conservent 78 sièges. Symbole de cette victoire en demi-teinte pour le pouvoir en place, plusieurs ministres sont en difficulté. En Guadeloupe, la seule candidate macroniste de l’élection, la secrétaire d’Etat à la Mer et députée sortante Justine Bénin a été battue, tandis que trois députés élus sur quatre étaient soutenus par la Nupes. Christophe Castaner, président du groupe LREM sortant dans les Alpes de Haute Provence serait battu par le candidat Nupes. Richard Ferrand le président de l’Assemblée nationale est battu dans le Finistère.

Abstention à 54%

Il n’y a donc pas eu de remobilisation des électorats malgré de nombreux duels très clivants impliquant des candidats d’extrême gauche ou d’extrême droite face à des candidats plus modérés ou centristes. La participation qui se situerait autour de 54% baisse de deux points par rapport au premier tour de dimanche dernier. et s’approche du record d’abstention de 2017 à 57,3%.

Les députés élus se réuniront le 5 juillet pour le discours de politique générale qui devrait être prononcé par Elisabeth Borne, la Première ministre.

Suivez sur Gomet’, tout au long de la soirée les résultats dans les Bouches-du-Rhône et à Marseille (fermeture des bureaux à 20h)

