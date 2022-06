Share on Facebook

Dans les Bouches-du-Rhône, les premiers résultats des élections législatives sont connus. Pas de triangulaire dimanche prochain étant donnée l’abstention record à l’échelle départementale (62% à 17 heures contre 59% à la même heure en 2017). Au soir du premier tour, le Rassemblement national arrive en tête dans cinq des neuf circonscriptions hors Marseille.

Au nord de l’Étang de Berre, dans la 8e circonscription (Pays salonnais), c’est le marcheur sortant Jean-Marc Zulesi qui pointe en tête avec 27,8% des voix, deux points et demi devant le RN Romain Tonussi. Sans surprise, le LR sortant David Ytier est distancé avec seulement 14,9% des suffrages exprimés.

Au Sud-Est du département, dans la 9e circonscription (Aubagne, La Ciotat), c’est la députée européenne Joëlle Mélin (RN) qui occupe la première place avec 24,8% des suffrages. Elle affrontera dimanche 19 juin le NUPES Lucas Trottmann qui a séduit 21,6% des électeurs ce soir. Bertrand-Mas Fraissinet (Ensemble) échoue avec un score de 20,5%.



Dans la 10e circonscription, celle de Gardanne et d’Allauch, on se dirige vers un duel RN-NUPES au second tour. Le candidat d’extrême droite José Gonzales arrive en tête avec 29,2% des suffrages, tandis que Marina Mesure, la représentante de la gauche, pointe à 21,7%. La majorité présidentielle échoue avec 20,6% des voix. Pour rappel, le député sortant François-Michel Lambert ne s’est pas représenté.

Mohamed Laqhila et Anne-Laurence Petel résistent

Au Sud Ouest d’Aix-en-Provence, dans la 11e circonscription, le sortant Mohamed Laqhila (Ensemble) s’est fait peur. Le candidat Modem arrive en tête avec 25,4% des suffrages, juste devant le RN Hervé Fabre-Aubrespy (23,2%) et l’écologiste Stéphane Salord (22,5%), éjecté dès le premier tour.



Dans la 12e circonscription, celle de Marignane et Vitrolles, l’élu régional d’opposition Franck Alisio arrive en tête avec 36,3% des suffrages. Il devance pour ce premier tour le LR sortant Eric Diard (29,8%), qui regrette sur BFM Marseille Provence le « tsunami rassemblement national » sur ses terres.



À l’ouest de l’Étang de Berre, dans la 13e circonscription (Istres, Martigues), le sortant communiste Pierre Dharréville, investit par la NUPES, a séduit 35,8% des électeurs. Le RN Emmanuel Fouquart arrive deuxième avec 31% des suffrages exprimés.



Dans la 14e circonscription, au Nord-Est d’Aix-en-Provence, la députée sortante Anne-Laurence Petel (LREM) assure la première position avec un score de 30%. Elle sera opposée dimanche prochain à Hélène Le Cacheux (NUPES) qui a rassemblé 25,8% des voix au premier tour.

Dans la 15e circonscription, au Nord du département (Saint-Rémy de Provence), le RN Romain Baubry pointe en tête des suffrages (29,5%) devant la candidate investit par Ensemble, Marie-Laurence Anzalone (22,2%). La NUPES arrive troisième avec 18,8% des voix.



À l’Ouest du département, dans la 16e circonscription (Arles), le RN Emmanuel Tache de la Pagerie fait un carton avec 34,4%, plus de dix points devant le bloc présidentiel et la NUPES, représentés respectivement par Mariana Caillaud (23,9%) et Christophe Caillaut (22,9%). L’issue finale pour cette circonscription est incertaine.

