Le dernier conseil municipal, celui du 30 juin, avait été écourté par le maire Benoît Payan à la suite d’une soirée d’émeutes et de pillages des commerces du centre-ville. Dès lors, seuls les rapports concernant le budget avaient été votés. Une semaine plus tard, le 7 juillet, 202 rapports seront présentés en conseil municipal remettant sur la table la création d’une société d’économie mixte (SEM) énergie et la rénovation des piscines Nord et de Luminy. Plusieurs « nouveaux rapports qui n’étaient pas prévus » se sont également ajoutés à la liste, annonce Joël Canicave, l’adjoint aux Finances de la Ville en séance de pré-conseil.

Parmi ces rapports, l’un portera sur l’aide financière de deux millions d’euros attribuée aux commerçants du centre-ville victimes des pillages. Cette aide sera « individualisée » pour chaque dossier. La municipalité proposera également aux commerçants des animations pendant l’été marseillais. « Le maire a fait cet effet d’annonce tout de suite bien avant que la Région, la CCI et la Métropole se mettent autour d’une table », pique Joël Canicave.

Concernant les commerçants, un autre projet sera mis aux voix : la création d’une foncière pour gérer les baux commerciaux préemptés par la Ville. « Nous allons essayer de faire les choses de manière réfléchie et mutualisée », explique l’élu PS. La préemption des baux commerciaux a été généralisée à tous les arrondissements de Marseille lors du conseil municipal de décembre 2022 pour recréer des « noyaux villageois. »

Un autre rapport « assez attendu » portera sur l’autorisation d’un programme d’études pour les immeubles effondrés des 63, 65 et 67 de la rue d’Aubagne. Ce programme sera confié à la SPLA-IN, une société publique en charge de la rénovation de l’habitat indigne. « La logique c’est de faire rapidement un geste architectural pour cette dent creuse, une expression horrible que je ne partage pas par ailleurs. A terme, on verra ce qu’on fait », annonce Joël Canicave.

Maison Diamantée : un futur lieu culturel

La « Maison diamantée », actuellement occupée par des services municipaux, fera également l’objet d’un rapport. Cet édifice situé derrière l’hôtel de Ville doit se transformer en lieu culturel. « Nous avons récupéré la Maison diamantée début 2020. Le comité du Vieux-Marseille avait attaqué la ville car ils estimaient que cette maison n’avait pas la vocation qui était la sienne… celle d’être un lieu culturel, déroule l’élu socialiste, Nous allons donc progressivement sortir les services pour lui redonner une vie culturelle, avec des expositions, du patrimoine… »

Question patrimoine, un dernier rapport pourrait faire de vagues : celui de la reprise en régie par la ville de Marseille du Château de la Buzine (12e) actant la fin de la délégation de service publique (DSP) gérée par l’association présidée par Nicolas Pagnol. L’opposition de droite pourrait s’engouffrer dans la brèche de la polémique, ravivée par une interview publiée par Nice-Matin le 6 juillet. Dans cet entretien, le petit-fils de l’écrivain accuse Benoît Payan d’avoir « tenté de [l]’intimider.» Joël Canicave défend le maire avant de temporiser : « Ce rapport actera seulement la reprise en régie par la Ville, le rapport essentiel passera en septembre. »

