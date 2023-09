Le pape François était à Marseille vendredi 22 et samedi 23 septembre. Un événement historique qui a bouleversé la ville. Aprèd s’être rendu, immédiatement après son arrivée à Notre-Dame de la Garde pour une double cérémonie (prière mariale, recueillement au mémorial des marins et migrants disparus en mer), le souverain pontife a multiplié les rencontres à l’archevêché où il a résidé. Samedi, il a participé à la clôture des Rencontres méditerranéennes avant de présider, à l’Orange Vélodrome une messe inédite devant près de 60 000 personnes.

Les grands élus du territoire ont accompagné le pape dans la plupart des étapes de sa visite, de l’arrivée à l’aéroport jusqu’à son départ. Témoignages et réaction de Benoît Payan, le maire de Marseille, Martine Vassal, la présidente de la Métropole et du Département et Renaud Muselier, le président de la Région Sud.

Le maire de Marseille, Benoît Payan (PS) évoque un moment historique.

Bienvenue à Marseille @Pontifex_fr,

Benvenuto a Marsiglia !



Ville d’espérance et de fraternité sur la Méditerranée. #Marseille pic.twitter.com/NP7WfCZtoq — Benoît Payan (@BenoitPayan) September 22, 2023



« L’événement est historique, cela fait cinq siècles qu’on n’a pas eu de pape et pour nous Marseillais c’est un symbole puissant et fort » réagit le maire de la ville dans un entretien accordé à l’AFP. « On a un pape qui est particulièrement courageux et qui dans les tourments du monde, dans les crises qu’on est en train de traverser, a un message universel et un message de paix qui dépasse bien évidemment les croyants, les chrétiens, les catholiques, un message qui s’adresse à tout le monde », poursuit-il. Interrogé par Franceinfo sur le discours du pape François, qui a notamment invité à accueillir les migrants avec humanité, le maire de Marseille évoque l’importance de ces mots.

« C’est un discours qui convoque notre humanité, un discours d’ouverture qui dit “Ouvrez les yeux, vous les riches, sur ce qui est en train de se passer dans le monde”. La Méditerranée ne peut pas être un cimetière.»

Pape François, merci pour ces deux jours, et pour vos mots sur notre ville, Marseille. pic.twitter.com/1VnDR2wP0F — Benoît Payan (@BenoitPayan) September 23, 2023

Martine Vassal : « Marseille est une terre d’accueil »

Présente en clôture des Rencontres Méditerranéennes lors de l’intervention du pape François à l’auditorium du Pharo samedi matin, comme durant toutes les étapes de la visite du pape, Martine Vassal, s’est félicitée d’accueillir cet événement.

« Nous sommes réunis pour témoigner qu’au-delà de nos différences politiques et culturelles, Marseille est une terre d’accueil » a lancé la présidente (DVD) de la Métropole Aix-Marseille-Provence et du Département des Bouches-du-Rhône.

Immense émotion en accueillant Sa Sainteté le Pape François @Pontifex_fr, cet après-midi.



C’est un jour historique pour tous les catholiques, les Marseillais et les Français.



Bienvenue à Marseille Saint-Père ! pic.twitter.com/TEEnFAdf0l — Martine Vassal (@MartineVassal) September 22, 2023



Vendredi soir, à Notre-Dame-de-la-Garde, le pape François avait dénoncé « le fanatisme de l’indifférence » sur les sujets de migration en Méditerranée. Martine Vassal, dit « qu’il faut que nous sauvions chacune des vies qui sont en jeu. Avant d’observer, qu’il faut aussi offrir des conditions dignes d’accueil à ces enfants, femmes et hommes (…), trouver les clefs, tout en aidant les personnes qui souffrent sur notre propre territoire, souvent en silence. »

Moment hors du temps avec Sa Sainteté @Pontifex_fr !



Au nom de la #Provence , j’ai remis au Saint-Père les deux tomes des œuvres de Monseigneur de Belsunce datant du XVIIIe siècle.



Cet héritage culturel marseillais reflète nos racines chrétiennes. pic.twitter.com/Xfbd0wOM4Q — Martine Vassal (@MartineVassal) September 23, 2023



En marge de l’événement regroupant 80 exposants devant la Cathédrale de La Major, Renaud Muselier, président (RE) de la Région Sud, revient sur l’importance politique de la visite du pape François à Marseille.

« La venue du pape est un événement unique. Elle est très importante pour les acteurs politiques qui sont laïcs et en phase avec leur population pour les écouter, les comprendre, c’est quelque chose d’essentiel. » Également présent à l’auditorium du Pharo et à la messe au Vélodrome, Renaud Muselier évoque une « journée historique pour Marseille et la Région Sud », avec « un message d’humanité, de fraternité de Sa Sainteté le Pape François, pour la Méditerranée et son destin.»

Journée historique pour #Marseille et la #RegionSud.



Un message d’humanité, de fraternité de Sa Sainteté le #PapeFrançois, pour la Méditerranée et son destin ! #PapeAMarseille pic.twitter.com/44cTSxsR1D — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) September 23, 2023



Interrogé par RTL, Renaud Muselier décrit le pape François comme « un homme physiquement solaire. »

Un moment unique et universel.



Au nom de la #RegionSud, j’ai remis à Sa Sainteté le #PapeFrançois deux cadeaux témoignages de nos racines chrétiennes :

– le « clou » symbole du pèlerinage dédié à Sainte Marie-Madeleine

– un acte de l’Enclave des Papes, don du Maire de #Valreas pic.twitter.com/yL6WnLUoSX — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) September 23, 2023



Le pape François a tenu à envoyer un message de remerciement aux Marseillais pour l’accueil et à tous ceux qui ont œuvré pour sa visite.

Je tiens à exprimer ma gratitude pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé lors de ce #VoyageApostolique à #Marseille, ainsi que pour tout le travail et les préparatifs qui ont été effectués. Je salue chaleureusement toutes les Françaises et tous les Français. — Pape François (@Pontifex_fr) September 23, 2023

