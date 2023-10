Share on Facebook

Dans le vaste atelier du Luberon, les 13 lustres décrochés des voûtes de Notre-Dame de Paris sont alignés comme à la bataille. Chacun sur son portant, à plus de deux mètres de haut, ils révèlent à hauteur d'homme, la poussière des ans, les traces de plomb et la suie de l'incendie. Le 13e ressemble plus à…