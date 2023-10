Share on Facebook

C’est une nouvelle réjouissante dans une ville et un monde particulièrement divisés. Un nouveau collectif baptisé MarseilleS – Marseille au pluriel voit le jour dans la cité phocéenne. Il est fondé par 16 personnalités connues et reconnues tant par leur rôle que par leurs engagements multiples, à l’instar de la président de MarseilleS qui n’est autre que Marie-Laure Guidi (Ioda Consulting), déjà très impliquée sur le territoire, notamment en tant que présidente de la Fondation de Marseille.

Marie-Laure Guidi au micro de Gomet’ (Crédit archives)

« Nous, chefs d’entreprise, universitaires, journaliste tous passionnés de Marseille et de la Méditerranée, enrichis par la pluralité de nos points de vue et de nos compétences, avons décidé de créer un Institut interculturel de la Méditerranée » annoncent ces membres fondateurs.

Le collectif MarseilleS veut donc porter la création d’un Institut « avec un double objectif : réduire les fractures à Marseille et faire de Marseille la capitale interculturelle de Méditerranée. »

Cette ambition s’enracine dans les 2600 ans d’histoire de la cité : Marseille a toujours été une ville qui permet de bien vivre ensemble. Elle doit le rester. Nous refusons que la fragmentation sociale l’emporte. C’est donc une évidence que cet Institut naisse à Marseille parce que son histoire est celle d’un carrefour des cultures.»

Nous croyons à la valorisation de la diversité qui a façonné la ville au fil du temps MarseilleS

Le collectif qui présentera ses membres fondateurs et son programme lundi 16 octobre, lors d’une conférence de presse, affiche ses convictions :« Nous croyons à la valorisation de la diversité qui a façonné la ville au fil du temps, et souvent fait de Marseille un modèle pour d’autres régions en France et en Méditerranée. » Bravo.

Contacts utiles :

Adresse : Sky Center, Tour la Marseillaise | 2 quai d’Arenc | 13002 Marseille

LinkedIn : MarseilleS – Marseille Au Pluriel

Facebook : MarseilleS – Marseille Au Pluriel

Le site internet : www.marseilleaupluriel.org