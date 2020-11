Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Les deux pôles régionaux travaillent ensemble depuis leur fondation. Un comité de pilotage et de coordination interrégional était l’outil de concertation et de coordination entre les deux Pôle Mer de Bretagne Atlantique et de Méditerranée. Il assurait la cohérence entre les projets des deux pôles, évitait des redondances et exploitait les complémentarités. Patrick Baraona explique…