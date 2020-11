C’est dans 15 villes françaises, dont Marseille, qu’Orange va lancer ses premiers réseaux 5G. Date choisie : le jeudi 3 décembre prochain. Nice, Cagnes-sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var font partie des autres communes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur concernées. D’après l’opérateur, la 5G devrait apporter « des débits jusqu’à 3 à 4 fois plus rapides que la 4G » grâce à un large spectre sur la bande de fréquence 3,5 GHz.

160 communes couvertes fin 2020

Orange promet que 160 communes au total seront couvertes par la 5G d’ici la fin de l’année 2020 sur l’ensemble de la France. L’opérateur a choisi de se déployer dans un premier temps dans ces zones qu’il considère comme « déjà fortement sollicitées » dans le but « d’éviter tout risque de saturation ». Les usages data enregistrés sur son parc et celui de sa marque Sosh entre septembre 2019 et septembre 2020 ont en effet augmenté de 40% entraînant « un risque de saturation des réseaux actuels d’ici 2022. C’est pourquoi l’utilisation de ces nouvelles fréquences 5G est la meilleure réponse pour l’avenir », d’après lui.

Pour déployer la 5G, Orange a obtenu 90MHz de spectre le 1er octobre 2020 lors des enchères des premières fréquences. Soit la plus grande part des blocs de fréquence en jeu, contre 80 MHz pour SFR et 70 MHz chacun pour Bouygues Telecom et Free. Des enchères qui ont permis à l’État de récolter la somme de 2,789 milliards d’euros.

Orange peut aussi compter sur ses années d’expérimentation 5G déjà menées : à Marseille, par exemple, elles avaient démarré dès juillet 2018. « Le déploiement se fera de manière progressive et dans un dialogue constructif avec l’ensemble des collectivités locales, en parallèle de nos efforts pour élargir la couverture du territoire français en 4G », a déclaré dans un communiqué Stéphane Richard, PDG d’Orange. L’opérateur a ainsi pour objectif de basculer 100% des sites Orange en 4G d’ici la fin de l’année 2020.

4G VS 5G : quelles différences ?

Concrètement, qu’est-ce que la 5G va apporter par rapport à la 4G ? « Elle aura trois fonctionnalités principales. Un meilleur débit – au moins dix fois supérieur à celui actuel – moins de temps de latence, et elle permettra de faire fonctionner des objets connectés avec des performances adaptées à leur typologie et leurs usages », expliquait à Gomet’ Marc Blanchet en décembre 2018.

Pour le grand public, la 5G jouera un rôle sur la fluidité et la qualité des vidéos partagées. Le débit sera tel que la résolution des images sera équivalente à celle actuellement obtenue grâce à la fibre en ville. Au niveau industriel, elle permettra par exemple le pilotage des robots. Dans les villes connectées, elle assurera le fonctionnement simultané des milliards d’objets connectés. Il faudra toutefois attendre le déploiement plus général et complet de la 5G, prévu pour 2024-2025, pour profiter pleinement de ces améliorations. Et être équipé d’un smartphone compatible.

