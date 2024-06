Les listes officielles des candidats aux législatives anticipées du 30 juin et 7 juillet prochains ont été dévoilées ce lundi 17 juin. Alors qu’une tempête politique divise Les Républicains (droite), la fédération des Bouches-du-Rhône place ses candidats dans le département.

La présidente de la fédération des Bouches-du-Rhône Laure-Agnès Caradec était déjà annoncée dans la 2e circonscription, face à la députée sortante (Ren.) Claire Pitollat et l’adjoint au maire Laurent Lhardit. Voici la liste des autres candidats annoncés dans chacune des circonscriptions des Bouches-du-Rhône :

3e circonscription : Pierre-Olivier Koubi-Flotte

4e circonscription : Carime Igo

5e circonscription : Ambroise Malinconi

6e circonscription : Serena Zouaghi (Didier Réault en suppléant)

7e circonscription : Bruno Lefevre

6e circonscription : Serena Zouaghi (Didier Réault en suppléant) 7e circonscription : Bruno Lefevre 8e circonscription : Stéphanie Volpini

9 circonscription : Aurélien Michel

10e circonscription : Stephan Pierracini

11e circonscription : Farid Zerguine

12e circonscription : Maxime Aghemo

14e circonscription : Gaétan Muselet

15e circonscription : Stéphane Hermelin

16e circonscription : Alain Bernardet

A noter que Les Républicains n’ont investi personne dans la 1ère circonscription face à la députée sortante (Ren.) et secrétaire d’Etat Sabrina Agresti-Roubache. Idem dans la 13e face au député sortant Pierre Dharéville (Nouveau front populaire) et où se présente la macroniste Lila Lokmane (Territoires de progrès) et le candidat Emmanuel Fouquart, conseiller municipal de Martigues et conseiller régionalRN.

En savoir plus :



> Législatives : le Rassemblement national dévoile ses candidats dans les Bouches-du-Rhône

> Caradec (LR) et Lhardit (Nouveau Front populaire) candidats face à Pitollat (Ren) à Marseille

> Après les Européennes et la dissolution : quelles alliances pour les législatives des 30 juin et 7 juillet ?