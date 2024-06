A l’issue de la commission nationale d’investiture qui s’est tenue au siège parisien du parti, le Rassemblement national des Bouches-du-Rhône vient de dévoiler ses candidats dans les seize circonscriptions du département. Comme nous l’écrivions, les six députés sortants sont candidats à leur propre succession dans leurs circonscriptions respectives.

Attendu dans une circonscription avec plus d’enjeux – notamment la 1ère circonscription, face à la secrétaire d’Etat Sabrina Agresti-Roubache, le président de la fédération RN des Bouches-du-Rhône Franck Allisio se maintient finalement dans la 12e circonscription : « Je souhaite rester le député de la Côte bleue et de l’étang de Berre. Je reste fidèle à mon territoire » a réaffirmé à l’occasion d’une conférence de presse vendredi 14 juin au matin le député sortant, qui rejette par ailleurs l’idée d’un enjeu particulier sur la 1ère circonscription.

« Le fait d’avoir été au gouvernement ne constitue pas particulièrement un atout. Je ne vais pas aller chercher la lumière sur un territoire ou c’est Monique [Griseti, ndlr] qui fait le boulot depuis deux ans » poursuit Franck Allisio. Sabrina Agresti-Roubache affrontera donc son ancienne rivale des législatives de 2022, Monique Grisetti, qui l’avait emporté au premier tour, avant de perdre – à 500 voix près – au second.

Des figures connues du Rassemblement national local figurent sur la liste, comme celle d’Hervé Fabre-Aubrespy, ancien maire de Cabriès, dans la 11e circonscription face au député sortant Mohamed Laqhila (Modem). Dans la 13e circonscription, le RN place le conseiller régional Emmanuel Fouquart. Dans la 7e circonscription, c’est le conseiller municipal de Marseille Arezki Selloum qui porte les couleurs du RN (voir la liste complète des candidats ci-dessous).

Appelée à siéger au Parlement européen, la conseillère municipale de Marseille Eléonore Bez – 34e sur la liste aux européennes de Jordan Bardella – ne figure pas sur la liste des candidats aux législatives.

La liste complète des candidats du Rassemblement national dans les Bouches-du-Rhône



1ère circonscription : Monique Griseti, conseillère municipale et des 11e et 12e arrondissements

2e circonscription : Réservée

3e circonscription : Gisèle Lelouis, députée sortante

4e circonscription : Aurélie Quinquis, agent immobilier

5e circonscription : Franck Liquori, cadre dans le privé

6e circonscription : Olivier Fayssat, courtier en assurance

7e circonscription : Arezki Selloum, conseiller municipal et des 15 e et 16 e arrondissements

8e circonscription : Romain Tonussi, agent territorial

9e circonscription : Joëlle Mélin, députée sortante

10e circonscription : José Gonzalez, député sortant

11e circonscription : Hervé Fabre-Aubrespy, ancien maire de Cabriès, conseiller régional

12e circonscription : Franck Allisio, député sortant, délégué départemental, président du groupe RN au Conseil régional

13e circonscription : Emmanuel Fouquart, conseiller municipal de Martigues et conseiller régional

14e circonscription : Réservée

15e circonscription : Romain Baubry, député sortant

16e circonscription : Emmanuel Taché de la Pagerie, député sortant

Deux candidats issus des Républicains dans les 6e et 14e circonscriptions

La liste présentée par le Rassemblement national comporte aussi de nouvelles têtes, à commencer par celles issues de la récente union avec le président des Républicains Eric Ciotti. Dans la 6e circonscription, c’est donc Olivier Fayssat qui incarnera cette nouvelle alliance. Ce courtier en assurance de 56 ans à la « la vie tristement banale » (selon ses propres termes) se décrit comme un proche d’Eric Ciotti et a longtemps été encarté chez Les Républicains avant de faire un « burnout électoral », pour finalement revenir vers la politique sous l’étiquette RN.

Dans la 6e circonscription, l’ancien républicain Olivier Fayssat incarne l’alliance entre le RN et Eric Ciotti (crédit : JRG / Gomet’)

Il ne devrait pas être seul à représenter le « rassemblement des droites » voulu par Eric Ciotti : si le candidat de la 14e circonscription n’a pas encore été annoncé, Franck Allisio assure que cette personne sera issue de l’union. Le suspens sur son nom est maintenu « pour des raisons logistiques » : « en moins de 24 heures, il ne pouvait pas être présent » explique l’élu.

Dans les circonscriptions qui n’avaient pas été gagnées par l’extrême-droite en 2022, le Rassemblement national envoie au front de nouvelles têtes : Aurélie Quinquis dans la 4e circonscription, fief de La France insoumise autrefois gagnée par Jean-Luc Mélenchon, puis par son successeur Manuel Bompard en 2022.

Une « surprise » dans la 2e circonscription ?

Le suspense règne aussi sur la personne qui incarnera le Rassemblement national dans la 2e circonscription, face à Claire Pitollat (Ren.), Laure-Agnès Caradec (LR) et Laurent Lhardit (Nouveau front populaire). Franck Allisio promet une « surprise » voire « un symbole », sans préciser de quel symbole il s’agit … Le conseiller régional écarte néanmoins certaines hypothèses, comme celle du parachutage d’un cadre du parti.

Interrogé sur un éventuel rapprochement avec Stéphane Ravier (Reconquête) qui a soutenu Marion Maréchal Le Pen dans son ralliement à son ancienne famille, Franck Allisio l’exclut également d’office : « En l’état actuel, il n’y pas de discussions avec Stéphane Ravier […] Nous émettons des limites humaines et morales à un tel rapprochement. Il y a des façons de poignarder dans le dos » commente Franck Allisio, qui fait allusion au départ de Stéphane Ravier pour Reconquête lors des municipales de 2020. L’élu RN botte néanmoins en touche lorsque les noms des LR Yves Moraine et Jean-Baptiste Rivoallan, chef de file du groupe majoritaire à la Métropole, sont évoqués … Le nom de cette « surprise » devrait être dévoilé d’ici 48 heures, certains détails sur la candidature restant à ajuster, précise Franck Allisio.

