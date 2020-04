Alors que les maires se retrouvent bien souvent en première ligne face à la crise, Emmanuel Macron s’est entretenu jeudi 23 avril par visio-conférence avec un ensemble de 22 maires de grandes villes et de présidents d’associations d’élus – dont Jean-Claude Gaudin, le maire LR de Marseille. L’occasion pour le Président de la République de répondre aux préoccupations des édiles par rapport à un déconfinement qui s’annonce complexe. Il a confirmé que le cadre serait « territorialisé ». En revanche, il ne s’appliquera pas par régions, celles-ci ne correspondant pas « aux réalités des territoires» selon le chef de l’Etat.

Autre sujet d’inquiétude pour les maires : la réouverture des écoles, prévue pour le 11 mai. Là-dessus, le Président de la République a affirmé que la rentrée des classes serait « progressive, concertée avec les élus locaux et adaptée aux réalités locales ». De plus, le principe d’un retour sur la base du volontariat des parents est toujours provilégié. Enfin, sur la question des transports en commun, Emmanuel Macron affirme que le port du masque sera « probablement » obligatoire à partir du lundi 11 mai. Désormais, un « cadre général » doit être présenté aux élus locaux demain mardi par Jean Castex, chargé par le gouvernement d’organiser le déconfinement. Le Premier ministre Edouard Philippe présentera le même jour les mesures devant les députés.

Edouard Philippe recueille les doléances des régions et des départements

Ce dernier a échangé avec les présidents de région, également en visio-conférence, jeudi 23 avril après-midi.Tout en réitérant le message présidentiel d’un déconfinement territorial plus que régional, il a surtout prêté l’oreille aux requêtes formulées par ses interlocuteurs. Demandes d’une « approche différenciée du déconfinement » et inquiétude quant à une possible baisse des ressources régionales du fait de la crise ont notamment été mises sur la table, dans le sillage d’un Renaud Muselier pleinement dans son rôle de président des Régions de France.

Pour remédier à cette baisse à prévoir de leurs recettes fiscales, les régions ont plaidé auprès du Premier ministre pour la mise en place de « contrats de reconstruction », sous la forme de grands projets qui seraient abondés par les régions, l’Etat et de l’Union Européenne via les fonds auxquels sont éligibles les régions. Une réunion avec Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics, devrait avoir lieu lundi 27 avril autour de cette question. Vendredi 24 avril, c’était au tour des départements de s’entretenir avec le Premier ministre. Avec l’objectif de susciter l’adhésion la plus large possible autour d’un déconfinement programmé dans deux semaines.

Après une visite des hôpitaux universitaires à Strasbourg, en 1ère ligne depuis le début de l’épidémie, entretien avec les présidents de Région sur les dispositifs de soutien économique, dont le fonds de solidarité pour les TPE auquel les Régions contribuent, et le déconfinement. pic.twitter.com/wxiuu6Kks0 — Edouard Philippe (@EPhilippePM) April 23, 2020

