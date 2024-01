Dans le cadre de son plan de mobilité, la Métropole Aix-Marseille-Provence aménage une nouvelle ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) à Marseille. Cette ligne B4 permettra de relier le nord et l’est de Marseille, du pôle d’échanges multimodal Capitaine Gèze à celui de La Fourragère.

Elle vise à offrir un nouveau mode de transport à plus de 45 000 habitants avec un potentiel de 30 000 voyageurs/jour précise la Métropole. « Elle sera la ligne de bus la plus fréquentée du réseau RTM. Plus rapide avec un temps de parcours de 27 minutes pour 8 km, plus régulier, plus confortable et plus écologique, lebus+ B4 sera mis en service en 2025 » a annoncé vendredi 26 janvier l’autorité organisatrice des transports sur le territoire. Le début des travaux de la phase finale du projet débutent ce lundi 29 janvier 2024.

Les différentes étapes des travaux menés par la Métropole en surface en complément de la rocade L2 (Crédit MAMP)

Des pistes cyclables annoncées

Après les travaux de voirie réalisés sur la rocade L2 Nord, dernièrement sur la section Arnavon, les aménagements se poursuivent donc sur le boulevard du Capitaine Gèze, entre le pont autoroutier de l’autoroute A7 et la rue Bossy, peu avant la gare capitaine Gèze. Ils comprennent plusieurs volets : réalisation de l’infrastructure en site propre pour le passage du bus, aménagement de la voirie et des réseaux divers d’infrastructures, création de pistes cyclables et de cheminements piétons, et travaux d’éclairage, de signalisation lumineuse et d’aménagements paysagers.

Trace du BHNS B4 – Marseille

Lien utile :

L’actualité des mobilités métropolitaines à retrouver dans notre rubrique transports