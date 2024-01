L’incendie d’un bus (sans passager) qui s’est déclenché, après 7h ce matin, pour une raison encore inconnue sur la bretelle d’accès au centre commercial Carrefour de Vitrolles depuis l’A7, provoque la saturation de l’autoroute dans les deux sens de circulation.

Plusieurs dizaines de kilomètres de bouchons sont constatés dans les deux sens en direction de Marseille depuis Rognac mais aussi en provenance de la cité phocéenne via l’A55 et l’A7. Le secteur est particulièrement sensible puisqu’il dessert aussi l’aéroport Marseille – Provence à Marignane, la D9 en direction d’Aix-TGV et des zones d’activités de l’Arbois et La Duranne à Aix, sans parler des parcs d’entreprises de St Victoret et Vitrolles.

Un bus en feu à Vitrolles ce matin à 7h30 mardi 30 janvier (Crédit Gomet’)

Les pompiers et la police sont sur place. La voie où l’incendie du bus s’est déclenché, en bordure du centre commercial Carrefour de Vitrolles, est fermée en amont les forces de sécurité.

Cet incendie complique encore la vie des automobilistes métropolitains alors que les blocages sont nombreux encore ce matin en raison des diverses opérations des agriculteurs, des taxis et des VTC.