Le Conseil régional de l’ordre des architectes de Provence-Alpes Côtes d’Azur a organisé la cérémonie des prestations de serment le 9 juillet à l’École d’architecture de Marseille (ENSA Marseille). Quelque 100 architectes de la région, inscrits entre décembre 2019 et mai 2021, se sont engagés à prêter serment sur le code de déontologie de la profession.

Le discours d’Arnaud Réaux, vice-président de l’ordre des architectes régional, encourage les nouveaux venus à la jouer collectif face aux réglementations en cours et à venir. « Les consœurs et confrères devront lutter contre l’isolement, faire corps et travailler ensemble, pour rendre la profession plus forte auprès des pouvoirs publics. » assure-t-il. Dans le même sens, le programme de parrainage est renouvelé pour favoriser les relations confraternelles et le partage d’expérience. Chaque nouvel inscrit est mis en relation avec un membre de l’ordre qui sera un contact privilégié au cours de ses premières années d’exercice.

Comment les nouveaux architectes sont-ils répartis en région ?

49% sont installés dans les Bouches-du-Rhône, 24% dans les Alpes-Maritimes, 14% dans le Var, 10% dans le Vaucluse, 3% entre les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes

75% sont titulaires du Diplôme d’État d’Architecte et de l’HMONP (Habilitation à exercer la maîtrise d’oeuvre en son nom propre) pour 25% d’architectes DPLG ou diplômés à l’étranger

49% sont installés dans les Bouches-du-Rhône, 24% dans les Alpes-Maritimes, 14% dans le Var, 10% dans le Vaucluse, 3% entre les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes

Bon début de carrière à tous !

Liens utiles :



> Découvrez les noms des architectes ayant prêtés serment

> Le tribunal annule définitivement le PPP des écoles de Marseille