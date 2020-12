Dans le cadre du plan pour le Logement d’abord insufflé par le gouvernement pour lutter contre le sans-abrisme, l’association ELIA est retenue depuis juillet 2020 « pour engager une réflexion sur la stratégie nationale d’accueil et d’intégration des réfugiés ». Ayant accompagné 1600 personnes vers l’autonomie et l’intégration, l’expertise de l’association a encouragé Logirem, Sogima, Famille et Provence et Erilia du Groupe Habitat en Région, à s’engager pour proposer 70 logements par an pour des personnes réfugiées dans les Bouches-du-Rhône et le Var.

Un partenariat réfléchit et méthodique

Le partenariat ne date pas d’hier entre Logirem et ELIA qui travaillent ensemble depuis 16 ans. Les deux entités ont initié ensemble un système de baux glissants pour les familles les plus vulnérables. Après l’évaluation de leur autonomie et de leur intégration, les familles peuvent devenir locataire à part entière de l’appartement confié par le bailleur social. Depuis 2004, « Logirem a ainsi mis en location 400 logements pour plus 1 200 personnes avec 90 % de réussite ».

Pour mener à bien le partenariat, les quatre établissements partenaires de l’association ont élaboré « une convention bipartite avec ELIA pour décliner un engagement réciproque sur mesure selon ses spécificités » précise un communiqué. Un volet culturel impliquant les personnes réfugiées et la mise en place d’une évaluation du processus d’intégration viendront compléter cette démarche novatrice.

