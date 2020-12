La mobilité est une problématique majeure qui impacte l’aménagement du territoire, l’écologie, le développement économique et la vie de tous les habitants de la métropole. Ici plus qu’ailleurs, les besoins sont énormes avec un territoire qui affiche un retard de plusieurs dizaines d’années. Dans son nouveau supplément consacré au secteur du transport, Gomet’ revient tout d’abord sur les débats qui ont animé la campagne municipale et les premiers mois d’exercice de Michèle Rubirola à Marseille. Transports en commun, aménagements routiers, mobilité douce… les dossiers sont nombreux mais fidèle à son engament pour les mobilités douces, Gomet’ consacre une large place au vélo, plébiscité par les habitants mais encore trop peu favorisé par les institutions.

Contrastant avec les problèmes inhérents du transport de voyageurs, le transport des marchandises semble au contraire particulièrement dynamique. Malgré la crise sanitaire, le secteur de la logistique continue de progresser. La Métropole peut notamment compter sur le Grand port maritime de Marseille-Fos et le géant mondial CMA CGM pour tirer son économie vers le haut et faire rayonner le territoire à travers le monde.

La logistique ne connaît pas la crise

Sur terre, les zones logistiques continuent de grandir autour de la zone portuaire et attirent de plus en plus de grands acteurs du secteur qui investissent à grands coups de millions d’euros pour créer des entrepôts et profiter d’un marché du e-commerce en pleine croissance. Reste à trouver de nouvelles solutions plus adaptées aux usages urbains pour ne pas opposer commerce et environnement, notamment dans les grandes villes.

Parmi les options, le ferroviaire apparaît comme une solution intéressante mais encore une fois, son développement se heurte à une manque d’aménagement et d’investissement. Sur les rails, le fret comme les passagers de la région attendent impatiemment les grands travaux annoncés depuis des années. Pour l’aérien, si l’aéroport Marseille-Provence était en pleine croissance, le Covid-19 a mis un coup d’arrêt terrible à son activité, clouant les avions au sol. La reprise sera longue et dépendra de la résilience des compagnies aériennes face à la crise.

