Une collaboration et des ambitions. Cogepart, spécialiste de la livraison du dernier kilomètre, a acquis début janvier une participation majoritaire dans la société Vlove Cyclo-logistique. Nouvel entrant dans le secteur de la logistique urbaine, Vlove accompagne ses clients dans la mise en place de solutions de livraisons rapides et non-polluantes en centre-ville. Suite à cette entrée au capital de Vlove, la société marseillaise Cogepart a annoncé le 28 janvier un nouvel investissement de 2,5 millions d’euros – financé par le prêt vert de BPI France – dont l’objectif est de décarboner 100% de sa flotte d’ici à 2025. Le président de Cogepart, Jérôme Dor, répond aux questions de la rédaction.

Pourquoi avoir choisi de s’associer à Vlove ?

Jérôme Dor : Vlove à été créé début 2020 par des anciens collaborateurs de chez Cogepart. Nous les connaissons bien et partageons des valeurs et ambitions communes : proposer à nos clients des solutions innovantes pour les livraisons en hyper proximité urbaine et réduire l’impact écologique et autres nuisances liées aux livraisons en centre-ville.

En quoi la solution Vlove est-elle intéressante ?

JD : L’explosion du e-commerce et du nombre de colis, courses et plats livrés chaque année dans les centres-villes a un impact considérable au niveau de l’environnement, mais également au niveau de la pollution sonore et visuelle causée par les camions en ville. Les solutions en mobilité douce et cyclo-mobilité (vélo, vélo-cargo, trottinettes, etc.) proposées par Vlove viennent répondre à ce problème et assurer des livraisons décarbonées en centre-ville. Ces solutions apportent selon nous la bonne réponse aux enjeux de la livraison ultra urbaine. C’est pour nous un moyen d’accompagner toujours plus loin nos clients dans l’amélioration de leurs plans de transport et dans l’atteinte de leurs objectifs RSE en répondant à leurs besoins en la matière mais également en étant force de proposition pour ceux qui ne l’envisageaient pas proactivement.

(crédit : Vlove)

Que vont pouvoir livrer les engins Vlove ? Et où ?

JD : Principalement des livraisons de petits et moyens colis (achats en ligne, plateformes e-commerce mais également au départ des commerçants de proximité) et livraisons alimentaires (courses et plats à transporter) dans les zones hyper urbaines / centre villes des villes où nous opérons. Vlove est aujourd’hui implanté dans neuf villes françaises mais les portes de nos 70 agences en France et en Europe leur sont désormais ouvertes !

Acquérir une part majoritaire de cette société, n’est-ce pas avant tout un choix stratégique motivé par l’apparition des ZFE ?

JD : Cogepart a depuis longtemps pris conscience des enjeux contemporains de l’urbanisme et de sa réorganisation. Nous participons à cette mutation et proposons déjà des solutions de livraison par véhicules électriques, au gaz naturel. Au-delà même du développement des ZFE, pour lesquels nous sommes prêts, les moyens de Vlove permettent des livraisons en hyper centre de manière encore plus douce en répondant à la fois aux enjeux de réduction des émissions de CO² mais également de diminution des nuisances sonores et d’encombrement de l’espace.

(crédit : Cogepart)

Quels sont les chiffre d’affaires respectifs de Vlove et Cogepart ?

JD : Cogepart a réalisé plus de 145 millions d’euros de CA 2021. La société vient de fêter ses 35 ans et compte aujourd’hui plus de 2400 collaborateurs, plus de 2200 véhicules et 70 agences dans quatre pays (France, Belgique, Luxembourg, Allemagne). En 2021 nous avons réalisé 18 millions de missions. Vlove a réalisé un million d’euros de CA en 2021, dont 300 000 rien qu’en décembre dernier. Avec plus de 125 000 livraisons effectuées ces dix derniers mois et 415 000 kilomètres parcourus à vélo par ses livreurs, Vlove est devenu l’un des acteurs de livraison écologique et responsable les plus en vogue du secteur. Vlove emploie plus de 180 salariés en CDI et opère aujourd’hui à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Marseille, Nantes, Grenoble, Toulouse et Aix en Provence.

Quels sont vos objectifs pour l’année 2022 ?

JD : L’année 2021 a été pour Cogepart une année de transformation, de croissance et d’accélération, notamment en matière de RSE. Nous sommes sur un train de 180 millions pour 2022 pour 23 millions de missions. Pour Vlove nous prévoyons de tripler le CA et doubler les effectifs et de les aider à structurer l’entreprise tout en conservant leur agilité actuelle qui fait leur force et leur succès.

