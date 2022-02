Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence avec Gomet’ en partenaire, donne la parole à Evelyne Cohen Lemoine. Elle est responsable de l’ingénierie pédagogique chez les Earthship Sisters, un incubateur et un accélérateur de projets écologiques sur le territoire d’Aix-Marseille. L’académie créée en 2019 par Deborah Pardo accompagne l’entreprenariat au féminin et prépare cette année le lancement d’une troisième promotion. « On accueille des femmes de tout âge », précise Evelyne Cohen Lemoine. L’entretien est animé par Sophie Hébrard (BFM Marseille) et Rémi Liogier, journaliste à Gomet’.

Le visa vert délivré par la mairie de Marseille (crédit : capture d’écran BFM Marseille)

Dans la rubrique “actualité de la semaine” de Planète locale, on parle de l’arrivée à Marseille de Dott. L’opérateur de vélos électriques franco-néerlandais rejoint l’américain Lime et va déployer progressivement sa flotte jusqu’à atteindre 1000 engins dans la cité phocéenne. Dott a décroché en fin d’année 2021 un contrat d’exploitation de trois ans auprès de la Ville. Coût d’un abonnement mensuel : 25 euros. En fin d’émission, Rémi Liogier présente l’objet de la semaine. Il s’agit du visa vert. Un permis de végétaliser que délivre la mairie de Marseille depuis 2015. Il permet aux citoyens d’apporter un peu de nature en ville, tout en valorisant la flore locale.

