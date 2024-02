A l’occasion de la Saint-Valentin, la rédaction de Gomet’ vous a spécialement préparé une sélection d’idées de sorties pour tous les goûts… Go !



Découvrir les expositions du Mucem et diner au Môle Passedat

À l’occasion de la fête des amoureux, le restaurant du Mucem, du chef triplement étoilé Gérald Passedat, le Môle Passedat propose une carte unique et exclusive pour le dîner. Composé de produits locaux et de saisons et divisé en quatre actes, offrez-vous la cuisine raffinée du restaurant tout en profitant de la vue sur la mer et sur la Cathédrale de la Major. L’occasion de découvrir le Mucem et ses expositions en cours, avant d’enchaîner sur un superbe repas dans le bistrot chic du Môle Passedat.

Le Môle Passedat

1 Esplanade J4

13002 Marseille



Menu à 110€ par personne

Réservations sur le site du restaurant www.lemole-passedat.com ou au 04 91 19 17 80

Boire un verre sur les toits de Marseille

Que ce soit pour admirer le coucher du soleil ou pour observer Marseille de nuit, la Saint-Valentin est l’occasion de (re)découvrir le Ciel Rooftop et sa vue panoramique sur toute la ville.

Pour profiter du menu spécial Saint-Valentin ou simplement pour boire un verre, laissez vous séduire ce mercredi 14 février jusqu’à minuit par l’atmosphère conviviale du Ciel Rooftop, sa cuisine italienne et sa terrasse chauffée.

Ciel Rooftop

17 rue Haxo

13001 Marseille



Menu Saint-Valentin de 19h à minuit

Réservations en ligne sur le site www.ciel-rooftop.com

Menu spécial saint valentin à 69€ par personne

L’humour en amoureux (ou pas)

Et si on profitait de la Saint-Valentin pour célébrer l’humour autant que l’amour ? Le 14 février au soir à 19h, le Garage Comedy Club de Marseille propose 1h15 de stand-up aux élèves du Comedy club, et en plus, l’entrée est gratuite ! Cette année, les célibataires sont aussi invités dés 19h30 à se fendre la poire. Venez vous vous détendre entre amoureux, amis ou même en solo dans l’ambiance conviviale du bar-tapas Garage Comedy Club avec des humoristes de la scène locale !

Garage Comedy Club

15 Rue 3 Frères Barthélémy

13006 Marseille ·



Billetterie en ligne : garage-comedy.com

Bleus de travail : 19h – Entrée gratuite

Garage Comedy Club – Sans Valentin : 19h30 ou 21h15

More Love au Sport Beach

Rendez-vous incontournable en bord de mer, le Sport Beach est connu pour ses soirées, sa piscine, son bar lounge et ses plats proposés midi et soir. À l’occasion de la Saint-Valentin, le Sport Beach propose une carte spéciale intitulée « More Love » . Profitez d’un repas abordable dans un lieu chaleureux et branché qui satisfera les couples et les amis.

Sport Beach

Escale Borély – 138 Avenue Pierre Mendès France

13008 Marseille



Tarif : 42 € par personne

Réservation sur le site www.sportbeach.com ou au 04 91 76 12 35

Participer à un atelier de confection de parfum sur mesure

Pour une activité aussi insolite que romantique pour la Saint-Valentin, vous pouvez vous lancer dans une confection d’eau de parfum unique et sur mesure dans l’atelier de Magali, artisane parfumeuse à Aix-en-Provence.

Profitez d’un atelier de 1h30 avec Magali et son équipe, professionnels du parfum de luxe en Provence, et repartez avec votre eau de parfum de 75ml. Vous serez guidé tout au long de cet atelier afin de réaliser un parfum unique avec tous les produits de l’atelier, qui vous accompagnera dans votre quotidien.

L’atelier de Magali

3 Rue Thiers

13100 Aix-en-Provence



Réservations sur le site: Wecandoo – Composez votre eau de parfum sur mesure

Fêter la Saint Valentin au prestigieux Château de la Gaude

Pour ceux qui souhaitent un cadre plus luxuriant, surprenez votre moitié avec un séjour dans le cadre et la sérénité du réputé Château de la Gaude d’Aix-en-Provence, lors duquel vous pourrez profiter d’un dîner étoilé avec les menus spécialement conçus pour la Saint-Valentin dans les différents restaurants du domaine. Pour continuer votre idylle, vous pourrez vous retrouver sur le chemin du spa, vous détendre et profiter de ce moment hors du temps entre les mains des experts du domaine.

Le Château propose notamment une formule séjour avec une nuit romantique avec accueil gourmand et bouquet de roses, un massage en duo avec accès zone humide de 30 minutes et deux petits-déjeuners américains dont une pâtisserie spéciale Saint-Valentin.

Château De La Gaude

3959 rte Pinchinats

13100 Aix en Provence



Menu à 190€

Plus d’informations et réservation sur le site du Château de la Gaude : chateaudelagaude.com

A Six-Fours, une « boum » dédiée aux parents

Pour les parents, il est courant d’être contraints de fêter la Saint Valentin le week-end suivant, pour des questions pratiques. Pour cette raison, cette année, à Six-Four, la ville a décidé de faire plaisir autant aux enfants qu’aux parents !

Hema Services, l’agence de multi-services à la personne de Six-Fours les plages propose de s’occuper de vos enfants et ainsi permettre aux parents un moment de calme et de tranquillité pour profiter à deux.

Le samedi 17 février, de 19h30 à 22h, les enfants s’amusent à une boum pour les 3 à 10 ans pendants que les parents pourront profiter d’un dîner en amoureux. Au programme : jeux dans la pénombre, apéro, pizza et glaces !

Hema Family

38 rue de la Seyne sur mer

83140, Six-Fours-les-Plages



Tarif 35 €/enfant

Site de l’organisateur www.hemaservices.fr

Qu’est-ce que la Saint-Valentin ?



Célébrée le 14 février, la Saint-Valentin est aujourd’hui la fête des amoureux. La tradition veut que l’on offre ce jour-là des attentions particulières à sa moitié. Mais d’où vient ce mythe et qui est-ce Valentin ?



Bien que les détails soient quelque peu obscurs et que les origines encore contestées, la légende la plus populaire est associée à un prêtre chrétien du nom de Valentin. Alors que l’empereur romain Claude II avait interdit les mariages pour les jeunes hommes, estimant que les célibataires faisaient de meilleurs soldats. Le prêtre Valentin, grand défenseur de l’amour et du mariage, continua de célébrer des mariages en secret. Pour cette raison, il fut arrêté et condamné à mort. Avant son exécution, Valentin aurait écrit une lettre à la fille de son geôlier signée “de ton Valentin”, un geste qui aurait été à l’origine de l’expression utilisée dans les cartes de vœux de la Saint-Valentin. Valentin a été exécuté le 14 février, autour de l’an 269 de notre ère. En 496, le pape Gélase Ier a déclaré le 14 février comme la fête de la Saint-Valentin pour honorer ce martyr chrétien.



Pour d’autres en effet, l’origine de la Saint-Valentin remonterait à la Rome antique et ferait directement référence à la fête des Lupercales qui avait lieu chaque année entre le 13 et le 15 février. Les hommes sacrifiaient un animal pour se couvrir de sa peau et ainsi, selon les croyances, accroître leur fertilité. Ils parcouraient ainsi vêtus les rues de la ville et flagellaient les ventres des femmes… dans le même but. C’est également ce jour que les jeunes gens tiraient au sort le nom de celle qui serait leur partenaire pour le restant de l’année. Nettement moins romantique !