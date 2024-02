Share on Facebook

La Métropole annonce le lancement de l’enquête publique, du lundi 12 février 2024 au mercredi 13 mars 2024 inclus, conduite sous l’autorité du préfet, pour le prolongement du Zénibus. Pour rappel, le Zénibus est une ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) mise en service en septembre 2016, qui relie la commune de Marignane à celle des Pennes-Mirabeau en passant par Vitrolles et Saint-Victoret.

Prolongement du Zénibus : dédoublement de la ligne et prolongement jusqu’à Plan-de-Campagne

Le prolongement du Zénibus prévoit d’abord un dédoublement de la ligne. Alors qu’une seule ligne relie actuellement Marignane aux Pennes-Mirabeau, il est prévu de dédoubler celle-ci en deux lignes, avec un tronçon commun, sur la commune de Vitrolles. Ce dédoublement permettrait de prolonger le tracé de BHNS à l’ouest (sur Marignane) et à l’est (du centre des Pennes-Mirabeau à la zone commerciale de Plan-de-Campagne). Ce projet prévoit la création de 12 nouveaux arrêts de bus, 4,5 km de voies réservés aux bus, 5,2 km d’aménagements cyclables, deux nouveaux locaux vélo (aux Pennes-Mirabeau et à Vitrolles) ainsi que la plantation de 378 arbres.

Le Zénibus est considéré par la Métropole comme un moyen de transport rapide et fiable, grâce à un grand nombre de kilomètres en site propre. Le projet prévoit une amplitude horaire pour les deux lignes de 5h30 à 22h30 sept jours sur sept, avec un bus toutes les 10 minutes en heure de pointe. Avec ces cadences et ce prolongement, le Zénibus devrait atteindre 13 500 voyageurs quotidiens en 2030, d’après les projections de la Métropole, contre 8000 actuellement.

Voici le parcours envisagé des deux lignes :

Pôle d’échanges multimodal Cap Horizon (Vitrolles) <> Pôle d’échanges multimodal Plan de Campagne de 14,5 km (temps de parcours : 35 minutes)

(temps de parcours : 35 minutes) Technoparc des Florides (Marignane) <> Le Griffon (Vitrolles) de 12,3 km (temps de parcours entre 33 et 37 minutes)

A noter que le pôle d’échanges multimodal de Plan de Campagne devrait être inauguré en 2026, quand celui de Cap Horizon est attendu en 2025.

La Métropole veut faire du zénibus un maillon de son Réseau Express Métropolitain

Dans son communiqué sur le prolongement du Zénibus, la Métropole indique que «ce projet s’inscrit pleinement dans l’ambition de la Métropole de bâtir un véritable réseau express qui rapproche lieux de vie et bassins d’emploi, constituant une alternative crédible à la voiture individuelle». La présidente de l’institution métropolitaine, Martine Vassal va même plus loin en affirmant ses objectifs : « À terme, notre objectif est de faire en sorte que 50 % des Métropolitains se situent à moins de 500 m d’un transport à haut niveau de service, et que 95 % des habitants du territoire se trouvent à 15 minutes maximum d’un point d’accès à un transport en commun. » Vers une métropole du quart d’heure ?

