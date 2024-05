Tous les week-ends, une sélection de sorties et loisirs à Aix, Marseille, en Provence et ses alentours préparée par la rédaction de Gomet’. Go !

Fête de la nature !



Le Département des Bouches-du-Rhône organise une « fête de la nature » ce samedi 18 mai, de 9h à 18h, dans le parc de Pichauris à Allauch. Cette journée conviviale et gratuite vise à sensibiliser petits et grands à la préservation de l’environnement et de la biodiversité à travers diverses activités ludiques. La présidente du conseil départemental, Martine Vassal, sera présente à 12h30.

Au programme : balades éducatives, courses d’orientation, fabrication de nichoirs, ateliers avec les sapeurs-pompiers, balades en calèches et plus de 40 autres activités en plein air. Des options de restauration seront également disponibles avec des food-trucks, glaciers et crêpiers.

Cet événement s’inscrit dans l’agenda environnemental du Département, « HOP ! » visant à engager les habitants dans la transition écologique pour protéger l’air et préserver la nature. Le Département prévoit également d’élargir le domaine de Pichauris pour valoriser son patrimoine naturel, culturel et paysager, tout en le rendant accessible au public.

Samedi 18 mai de 9h30 à 18h



Parc départemental de Pichauris

Route des Termes

13190 Allauch



> Plus de détails

La galerie 19M de Chanel expose les métiers d’art au fort Saint-Jean

La galerie 19M met à l’honneur jusqu’au 26 mai les métiers d’art, dans l’enceinte du fort Saint-Jean (crédit : Ville de Marseille)

Suite au défilé croisière sur le toit de la cité radieuse début mai, Chanel pose ses valises à Marseille. Jusqu’au 26 mai, la galerie 19M s’installe au fort Saint-Jean au Mucem pour une exposition mettant en lumière les artisans et artistes locaux. Le choix de cet emplacement n’est pas anodin, puisque le fort Saint-Jean a été conçu par l’architecte Rudy Ricciotti, également à l’origine du Mucem. Le comité artistique, composé de personnalités locales, a orchestré cette exposition qui célèbre les métiers d’art. Des ateliers gratuits, en partenariat avec des fournisseurs de luxe comme Chanel, sont également proposés pour une expérience sensorielle enrichissante.

Ne manquez pas la journée du 20 mai au palais du Pharo, une occasion unique de découvrir ces métiers d’exception lors de rencontres et de tables-rondes ouvertes à tous.

La Galerie du 19M Marseille — Le Mucem

7 promenade Robert Laffont

13002 Marseille



> Programmation complète

Vitrolles se met à l’ère du Crétacé avec « Terre de Dinosaures »



Le samedi 18 mai, le Domaine de Fontblanche accueille une journée familiale dédiée à la découverte des géants du crétacé. Pour sa troisième édition, Vitrolles, célèbre terre de dinosaures, offre un programme varié pour tous les membres de la famille, explorant le mode de vie, les caractéristiques et la disparition de ces créatures fascinantes.

Au programme : ateliers, conférences, expositions, parcours éducatifs, réalité virtuelle, et structures gonflables. L’événement se déroule de 10h à 18h et est ouvert à tous, avec des animations spécialement conçues pour les enfants dès l’âge de deux ans. Cette journée est labellisée Journées Nationales de la Géologie.

Samedi 18 mai de 10h à 18h



Domaine de Fontblanche

4 All. des artistes

13127 Vitrolles

Les dealeuses de pépites à Nua Marseille



Les “dealeuses de pépites” organise un nouveau marché de créateurs ce dimanche à 11h pour mettre en lumière trois talentueuses créatrices locales dans les domaines de la mode, des accessoires et des bijoux faits main à Nua Marseille.

Découvrez les vêtements upcyclés et éco-responsables de Julie, créatrice de la marque Engagés Engagées. Les accessoires, également upcyclés, conçus avec amour par Laurine et sa maman, ainsi que les bijoux résistants à la vie de Marion, créatrice de Kallune, seront également exposés. À partir de 19h, un apéritif sera proposé avec des cocktails et des tapas à partager. Un DJ set est également prévu pour animer l’événement jusqu’à 22h.

Ce nouvel établissement incarne un lieu de vie convivial et accueillant ! Son ambiance soigneusement travaillée vous transporte dans un oasis de verdure au cœur du Panier.

Dimanche 19 mai de 11h à 22h



NUA

3 Rue de Lorette

13002 Marseille

Angelin Preljocaj présente sa nouvelle création les 17 et 18 mai

Source : site de Preljocaj.



Le célèbre chorégraphe Angelin Preljocaj présente sa dernière création, Requiem(s), au Grand Théâtre de Provence et à La Villette à Paris. Cette pièce débute sa tournée le 17 mai à Aix-en-Provence avec 19 danseurs, promet une expérience collective intense, mêlant minimalisme et narration.

Pour Preljocaj, la danse va au-delà du mouvement physique, elle a le pouvoir de toucher les âmes. Précurseur de la danse contemporaine, il explore une variété de thèmes, de la mythologie aux questions sociales. Son Ballet Preljocaj, fondé en 1984, effectue près de 120 représentations annuelles dans le monde entier, faisant de lui une figure incontournable de la scène artistique contemporaine.

Vendredi 17 et samedi 18 mai



Grand Théâtre de Provence

380 Av. Max Juvénal

13100 Aix-en-Provence

5ème édition du Marché des Créateurs au Centre Valentine



Ce vendredi et samedi, ne manquez pas la 5ème édition du marché des créateurs du Centre Valentine. En collaboration avec l’association marseillaise Marquage, une sélection d’une trentaine d’artistes, artisans et créateurs locaux vous attendront de 10h à 20h dans les allées du centre.

Bois flotté, illustrations, céramique, broderie, décoration d’intérieur, cosmétiques, objets insolites… une opportunité pour découvrir une large gamme d’idées cadeaux, pour la fête des mères par exemple, offrant autant de possibilités pour se faire plaisir et faire plaisir à vos proches.

Vendredi 17 et samedi 18 mai de 10h à 20h



Centre Valentine

Rte de la Sablière D2

13011 Marseille

Nuit européenne des musées



La 20ème édition de la Nuit européenne des musées, organisée par le ministère de la Culture, se tiendra ce samedi soir. Cet événement populaire permet à tous, jeunes et adultes, de visiter gratuitement plus de 3000 musées en France et en Europe dans une ambiance festive en soirée.



Les musées offriront des expériences uniques avec des parcours originaux, des visites commentées, des animations en plein air, des performances artistiques, de la musique, de la gastronomie et d’autres festivités variées. Les élèves seront aussi impliqués en tant que médiateurs culturels, présentant des projets élaborés autour d’œuvres étudiées toute l’année. Des événements spéciaux incluent une immersion en réalité augmentée au musée de la Céramique à Lezoux, des performances de danse en lien avec les Jeux olympiques au musée de l’Air et de l’Espace au Bourget, et un concert au musée des explorations du monde à Cannes.

Samedi 18 mai 2024



> Détails et programme