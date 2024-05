Après son défilé croisière sur le toit de la cité radieuse, le 2 mai dernier, la maison Chanel continue d’imprimer sa marque dans la cité phocéenne. Jusqu’au 26 mai, elle délocalise son tiers-lieu parisien, la galerie 19M, dans le fort Saint-Jean au Mucem, à Marseille. Pas un hasard, alors que le site qui accueille la galerie 19M à Aubervilliers a été conçu par l’architecte Rudy Ricciotti, à qui l’on doit le Mucem qui jouxte le fort Saint-Jean.

A travers une exposition, la galerie 19M veut célébrer les artisans, artistes, designers et collectifs de Marseille, du bassin méditerranéen. L’exposition a été mise au point par un comité artistique composé d’Olivier Amsellem (photographe de mode et fondateur du concept store Jogging, rue Paradis), l’historienne de l’art Emmanuelle Luciani, Karine Terlizzi et Charlotte Pelouse (respectivement co-directrices du lieu culturel Le Couvent), et enfin du styliste Mossi Traoré.

La galerie 19M met à l’honneur jusqu’au 26 mai les métiers d’art, dans l’enceinte du fort Saint-Jean (crédit : Ville de Marseille)

A l’occasion du vernissage le 30 avril dernier, le maire de Marseille Benoît Payan a d’ailleurs remis la médaille d’honneur de la ville au président du département mode de Chanel Bruno Pavlovsky ainsi qu’à la présidente du fonds de dotation de la Maison Mode Méditerranée Maryline Bellieud-Vigouroux. L’exposition, elle, s’étale sur deux niveaux du fort Saint-Jean et met en avant le travail de la matière : la laine sous forme de fil, la terre sous forme de céramique, la plante qui permet de teindre les tissus … Des oeuvres d’artistes, de Marseille et d’ailleurs, autour de cette thématique sont actuellement exposés.

Afin de donner une dimension sensorielle à l’exposition, les visiteurs sont invités à participer à des oeuvres brodées. Dans le cadre de l’exposition, de nombreux ateliers gratuits sont ainsi organisés avec des fournisseurs d’enseignes de luxe dont Chanel, comme maison Lemarié, spécialisée dans l’art de la plume, des fleurs et des tissus, mais aussi des ateliers de tissage.

Parmi les autres rendez-vous de la galerie 19M à ne pas manquer, une journée gratuite et ouverte à toute pour découvrir les métiers d’art et de la mode organisée le 20 mai au palais du Pharo : des rencontres avec des experts et tables-rondes seront organisées de 10h30 à 19h. Il est possible de s’inscrire via ce lien.

