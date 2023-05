Share on Facebook

Si vous avez toujours pensé que le soleil se levait à l’Est et se couchait à l’Ouest, la Région Sud est bien déterminée à faire changer vos convictions. La collectivité a dévoilé jeudi 4 mai sa nouvelle campagne d’attractivité sobrement intitulée « Le soleil se lève au Sud ». Ce slogan à l’affirmation volontairement exagérée a, avant tout, pour objectif de mettre en lumière les diverses facettes du territoire.

Le président Renaud Muselier souhaite enterrer une bonne fois pour toute l’acronyme « Paca » et imposer l’appellation « Sud » pour la région Provence-Alpes-Côte d’azur, que l’élu revendique depuis 2017 et dont l’appellation a été votée cette même année. « Le territoire est composé d’azuréens, de provençaux, d’alpins … Mais personne n’est “pacaiens”. Cette appellation Sud a vocation à être fédératrice », martèle Renaud Muselier.

La campagne a été lancée depuis l’Hôtel de Région, devant un parterre de près de 300 invités, parmi lesquels des représentants du monde économique, des chefs d’entreprises, des élus, mais aussi des personnalités du monde du sport comme le footballeur Dimitri Payet. Un panel pensé pour illustrer la diversité des talents locaux.

La stratégie régionale d’attractivité vise en effet à montrer au niveau national et international qu’elle n’est pas qu’une terre de tourisme : c’est également un territoire reconnu pour sa gastronomie et son économie avec ses fleurons industriels comme Airbus ou le troisième armateur mondial CMA CGM. C’est aussi une terre de sport avec l’accueil de la coupe du monde de rugby en septembre 2023 au Vélodrome et des épreuves de voile pour les Jeux Olympiques de 2024.

Un réseau « Pépites du Sud » et un partenariat avec les Rencontres économiques d’Aix

Le lancement de cette campagne est aussi marqué par la signature de deux partenariats qui seront labellisés « Le soleil se lève au Sud.» Ce sera ainsi le cas des Rencontres économiques d’Aix qui se tiendront en juillet. La Région Sud reconnaît ainsi le rayonnement de cet évènement pour le territoire : il attire en effet chaque année des personnes et acteurs économiques du monde entier. « Nous ne sommes pas le Davos provençal car nous sommes ouverts à tous et gratuits », a néanmoins rappelé le fondateur de ces Rencontres, l’économiste Jean-Hervé Lorenzi.

Le fondateur des Rencontres économiques d’Aix Jean-Hervé Lorenzi (crédit : Région Sud)

Le 4 mai a aussi marqué le lancement de « Pépites du Sud », un réseau et espace d’échanges dédiés aux entrepreneurs. Ce réseau met en avant le dynamisme régional grâce à ses ambassadeurs : 30 entrepreneurs sont comptés parmi les membres à l’instar de Pierre d’Epenoux (Imcheck Therapeutics), de la cheffe Nadia Sammut (restaurant auberge La fénière), ou encore Kevin Polizzi (Unitel Group).

