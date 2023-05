En déplacement mardi 16 mai à l’institut Marie Curie de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), Emmanuel Macron a détaillé son plan pour accélérer la recherche médicale française, «Innovation France 2030 » qui s’inscrit dans France 2030. Le gouvernement mise sur ce plan pour devenir « la première nation innovante et souveraine en matière de santé » (voir le document source ci-dessous).

A l’occasion de sa visite, le chef de l’Etat a ainsi annoncé la création de 12 nouveaux instituts hospitalo-universitaires et quatre bioclusters, dont un à Marseille dédié à l’immunologie. Le « Marseille Immunology Biocluster » (MIB) aura vocation à réunir tous les acteurs en pointe dans ce domaine afin d’accélérer le développement de médicaments contre les cancers, mais aussi les maladies auto-immunes et les maladies infectieuses.

Biocluster à Marseille : 97 millions d’euros injectés pour 2 milliards de retombées économiques

L’objectif affiché est aussi de retenir les talents en France tout en attirant les talents étrangers et en faisant rayonner la recherche marseillaise au niveau mondial. L’ensemble des quatre nouveaux bioclusters disposent d’une enveloppe globale de 300 millions d’euros, dont 97 millions pour le MIB. Les autres bioclusters lauréats de l’appel à projet « Biocluster 2030 » sont situés en Île-de-France et à Lyon. A noter que projet marseillais réunit plusieurs acteurs locaux de la recherche dont l’université d’Aix-Marseille, l’Assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM), l’institut Paoli Calmettes, entre autres, mais aussi le réseau d’entreprises des biotechnologies Eurobiomed.

Au sein de ce biocluster, une quarantaine de start-up devraient être créées d’ici 2030 dans le secteur de l’immunologie avec l’appui de la Satt Sud-est, de l’incubateur Impulse et des différents capitaux ventures et fonds d’investissement internationaux, annonce de son côté l’université d’Aix-Marseille dans un communiqué. Toujours selon AMU, les retombées économiques pour le territoire, elles, seraient chiffrées à deux milliards d’euros d’ici 2030.

« Il s’agit là d’une reconnaissance majeure de notre potentiel académique en recherche et formation en matière d’immunologie » commente pour sa part le président de l’Université Eric Berton.

Un nouvel IHU pour la Région Sud à Nice

Comme nous l’annoncions dans Gomet’ en juin 2022, la Région Sud était aussi dans la course pour obtenir un nouvel institut hospitalo-universitaire, en plus de l’IHU Méditerranée Infection dirigé jusqu’en 2022 par le professeur Didier Raoult. La collectivité a finalement obtenu gain de cause : un nouvel IHU verra bien le jour, mais à Nice. Cet IHU sera tourné vers la recherche sur les maladies respiratoires et le vieillissement.

L’IHU Méditerranée Infection (crédit : Gomet’)

Le président de la Région Sud Renaud Muselier, qui avait tapé du poing sur la table en janvier dernier, s’est réjoui de ces annonces sur Twitter : « 600 personnes et plus d’une dizaine de laboratoires seront ainsi réunis dans cet institut hospitalo-universitaire, avec le soutien de l’Etat et des collectivités » affirme-t-il.

600 personnes et + d’une dizaine de laboratoires seront ainsi réunis dans cet institut hospitalo-universitaire, avec le soutien de l’Etat et des collectivités.



Merci à @EmmanuelMacron et au gouvernement d’@Elisabeth_Borne pour cette annonce d’espoir pour des milliers de malades. — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) May 16, 2023

Document source : le plan Innovation Santé France 2030

Liens utiles :



> Notre rubrique santé