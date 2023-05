Share on Facebook

Fort de son succès marseillais, l’opérateur américain de micromobilités, Lime, a décidé de s’implanter dans une nouvelle ville méditerranéenne : Cassis. Depuis ce week-end, et jusqu’au mois d’octobre, les cassidains, cassidaines et touristes, pourront profiter des vélos verts et blancs de l’enseigne au logo acidulé.

« Nous sommes convaincus de la pertinence d’un mode de transport partagé et décarboné dans les agglomérations de petite taille », justifie Hadi Karam, directeur général France de Lime dans un communiqué en date du 11 mai.

L’entreprise prévoit de fournir une centaine de vélos à la ville de Cassis pour promouvoir la mobilité partagée tout au long de la saison estivale. Pour en profiter, rien de plus simple : installer l’application Lime sur son smartphone puis localiser les vélos disponibles. Comptez un euro pour débloquer le vélo, puis 0,25 centimes par minute.

Ces vélos silencieux et décarbonés « devront impérativement être garés dans les 20 stations mises en place par la ville de Cassis » prévient l’entreprise. Lime souhaite ainsi éviter les dérives qui ont été constatées à Marseille, face auxquelles l’opérateur a du mettre en place certaines mesures restrictives comme l’interdiction aux mineurs et la reconnaissance faciale pour lutter contre la fraude bancaire.

Le dispositif n’est actuellement qu’en phase d’expérimentation, mais s’il correspond aux besoins de la ville. Cela pourrait éventuellement déboucher sur un appel d’offres.

