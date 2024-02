Tous les week-ends, une sélection de sorties et loisirs préparée par la rédaction de Gomet’. Go !

Les 4 Saisons et les plus beaux concerti de Vivaldi à l’Abbaye Saint-Victor

©Ensemble Musicâme France

Rendez-vous ce vendredi 16 février à 20h30 pour un concert 100% Vivaldi à l’Abbaye Saint-Victor de Marseille. Profitez d’un moment hors du temps avec les solistes de l’Ensemble Musicâme France, qui interpréteront pendant près de 1h30 les plus belles œuvres de musique baroques italiennes de Vivaldi, à l’instar d’Il Gardellino, La notte ou encore L’été dans les Quatre saisons. Le tout au sein de la majestueuse Abbaye Saint-Victor de Marseille, monument classé.

Vendredi 16 février – 20h30



Abbaye Saint-Victor

3 rue de l’Abbaye

13007 Marseille



Tarif plein : 25€

Tarif réduit : 15€

Entrée libre pour les moins de 12 ans



Billetterie : Concert à Marseille 100% Vivaldi : Les 4 Saisons & plus beaux concerti – Musicâme France (musicamefrance.com)

Le placement est libre par ordre d’arrivée à partir d’1h avant le début du concert

Love Party LGBT au Cabaret de l’étoile bleue

En partenariat avec le Cabaret de L’Etoile Bleue, le collectif Let’s meet LGTB propose une soirée Love party ce vendredi de 19h à 1h. Pour l’occasion, la chanteuse Lya va revisiter toutes les chansons que vous aimez de 20h30 à 21h30 ! Elle interprétera les chansons d’amour préférées des internautes qui ont répondu sur leur page Instagram @letsmeetlgbt. Restez connecté ! La DJ percussionniste Neya sera aussi aux platines tout au long de la soirée. Un cocktail de bienvenue sera offert par le Cabaret de l’Etoile Bleue !

Vendredi 16 février – 19h



Cabaret de l’Étoile Bleue

107 bis Boulevard Jeanne d’Arc

13005 Marseille



12€ en prévente et 15€ sur place

Réservations : Love Party LGBT – Let’s meet LGBT (letsmeet-lgbt.fr)

Compte instagram de LetsmeetLGBT

L’école supérieure de l’audiovisuel AIS ouvre ses portes ce samedi

Les Ateliers de l’image et du son, l’école supérieure de l’audiovisuel ouvre ses portes ce samedi 17 février, de 9h30 à 17h. L’AIS représente 310 étudiants au cœur de Marseille avec plus de 17 années d’expérience dans l’enseignement des métiers de l’image, du son, du montage, de la production, et du jeu d’acteur.

Au programme de cette journée : conférences avec la direction pédagogique, visite des locaux avec les étudiants, rencontres avec l’équipe administrative… pour plonger dans l’univers de l’audiovisuel le temps d’une journée. Inscriptions obligatoires.

Samedi 17 février – de 9h30 à 12h30 puis de 14h à 17h



Ateliers de l’image et du son

40 rue Borde

13008 Marseille



Inscriptions ici : portes ouvertes (ais-formation.com)

Réouverture du Parc des Soeurs Franciscaines Missionnaires de Marie ce samedi

Ce samedi 17 février à 11h, le maire de Marseille Benoît Payan a le plaisir de convier tous les marseillais à la réouverture du parc des Soeurs Franciscaines Missionnaires de Marie en plein cœur du Quartier Vauban. Des animations pour petits et grands sont prévues !

Olivia Fortin, maire des 6ème et 8ème arrondissements de Marseille, Nassera Benmarnia, adjointe au Maire de Marseille en charge des espaces verts, des parcs et jardins et du retour de la nature en ville seront également présentes.

Samedi 17 février – 11h



Parc des Soeurs Franciscaines Missionnaires de Marie

5, rue Lacédémone

13006 Marseille



Inscriptions ici

Cendrillon passe en mode recyclable

Ce samedi au Théâtre de Fos-sur-mer, venez découvrir, dans le cadre du Festival des Arts et du Geste Les Elancées, une version de Cendrillon des plus originales. Entre sacs poubelles et plastiques, danse, théâtre, mime ou encore marionnette, ce spectacle ne finira pas de vous étonner. Avec ses costumes et accessoires réalisés en matériaux recyclable, le ballet de Cendrillon donne vie à un spectacle écologique et fantastique pour toute la famille à partir de 6 ans. Chorégraphie et mise en scène par Philippe Lafeuille sur la musique du ballet de Prokofiev et inspiré du célèbre conte Cendrillon de Charles Perrault.

Samedi 17 février – 16h



Théâtre de Fos – Centre Culturel Marcel Pagnol

220 avenue René Cassin

13270 Fos-sur-Mer



Durée 1 heure

Billetterie ici

Championnats de France d’athlétisme “Elite” en salle à Miramas

Après le succès de la quatrième édition du « Crédit Mutuel Athlé Tour » organisée le vendredi 2 février dernier au stadium de Miramas devant plus de 3 200 personnes, le Crédit Mutuel vous invite à participer aux championnats de France « Elite » en salle ce samedi 17 et ce dimanche 18 février toujours au stadium de Miramas. Plus de 360 athlètes, âgés de 20 à 23 ans, sont attendus.

Samedi 17 et dimanche 18 février



Stadium Miramas Métropole

Boulevard de l’Olympie

13140 Miramas



Plus de détails sur le programme

L’association socio-sportive de Yannick Noah organise sa journée de rencontre à Salon

L’association de Yannick Noah organise une rencontre sportive et culturelle à Salon-de-Provence pour les jeunes des quartiers prioritaires ! Créée en 1996 par Yannick Noah, Fête le Mur est une association socio-sportive qui permet aux enfants issus des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) d’accéder à la pratique du tennis.

Le 18 février prochain, une cinquantaine d’enfants provenant des villes de la région Sud, se rassembleront pour une journée “Matchs, Culture et Mixité” à Salon-de-Provence. Cette journée de rencontre sportive et culturelle s’inscrit dans le cadre de l’opération “Tour de France de la compétition éducative” et permettra à des jeunes, âgés de 6 à 11 ans, de découvrir la compétition, de progresser en s’amusant, de sortir du quartier, de participer à une activité culturelle et d’aller à la rencontre des autres. Au total, une cinquantaine de compétiteurs se retrouveront le dimanche 18 février, à partir de 9h au Nostra Tennis Club.

Dimanche 18 février – de 9h à 17h



Nostra Tennis Club

Rue du capitaine Guibert

13300 Salon-de-Provence