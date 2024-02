Tous les week-ends, une sélection de sorties et loisirs préparée par la rédaction de Gomet’. Go !

C’est parti pour la 25e édition du Festival Les Élancées !

Cette année, le Festival Les Élancées fête ses 25 ans. Pour cette édition, l’événement met en scène 25 spectacles dans l’univers du cirque et de la danse et réunit près de 15 000 spectateurs chaque année. Cette nouvelle édition se déroulera à travers six communes : Cornillon-Confoux, Fos-sur-mer, Grans, Istres, Miramas et Port-Saint-Louis-du-Rhone.

En plus des performances scéniques, le festival propose des ateliers de sensibilisation à la danse dans les écoles, un village de chapiteaux, des séances de cinéma dédiées aux arts du cirque et à la danse, une exposition photographique et des tables rondes sur des thématiques contemporaines telles que la parité, le déséquilibre et les limites du geste artistique.

Pour célébrer le lancement de cette édition anniversaire le 9 février à 18h, le public est invité aux abords du Théâtre de l’Olivier et de la Porte d’Arles à Istres, pour partager un temps festif avec des artistes et des surprises, et lancer ensemble la construction du nouveau Théâtre de l’Olivier. Antoine Le Menestrel, chorégraphe danseur de façade, dansera, suspendu à la façade du théâtre, déjà en travaux, lors d’une soirée ouverte à tous !

Et ce week-end, découvrez le spectacle Elle-s, un spectacle qui questionne l’ambiguïté des relations fusionnelles et notamment gémellaires. Les spectateurs, disposés en cercle, sont invités à entrer dans un univers en suspension.

A voir sous le chapiteau du Domaine de Fontblanche de Vitrolles le samedi 10 février à 20h30 et le dimanche 11 février à 16h.

Théâtre de l’Olivier

Place Jules Guesde

Boulevard Léon Blum

13800 Istres



Billetterie pour le spectacle Elle:s ici



Billetterie ici

Tarif Élancées 8€ / 5€ avec le Pass Élancées.

“Un champ d’îles” met en lumière la création contemporaine d’outre-mer

© Un Champs d’iles Temps forts Outre mer- Friche la Belle de mai

Depuis le 3 février, s’est ouvert Un champ d’îles, le temps fort dédié à la création des outre-mer, avec des rencontres pour évoquer les multiples réalités et enjeux des arts visuels au sein de ces territoires. Avec “un champ d’îles”, Marseille, port ouvert sur la Méditerranée, accueille jusqu’à début juin des artistes contemporains de La Réunion, de Guadeloupe, Martinique, Guyane ou encore d’Haïti.

Retrouvez des expositions collectives, des journées professionnelles, des tables-rondes ou encore des performances pour mettre la lumière sur ces arts d’outre mer, pourtant en plein essor.

Au programme : Hip Hop Society, un temps fort autour de la culture hip-Hop mêlant ateliers, résidences de création, musique et danse, l’exposition Astèr Atèrla, une présentation collective d’une trentaine d’artistes actifs à La Réunion ou encore Des grains de poussière sur la mer, une exposition qui défie l’image coloniale par le biais du médium de la sculpture et au travers d’œuvres de vingt-six artistes issues de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française et d’Haiti.

Friche Belle de Mai

41 Rue Jobin

13003 Marseille



Du 2 juin au 2 février

Découvrir le programme sur le site de la Friche la Belle de Mai

Journées portes ouvertes de l’école supérieure d’art d’Aix-en-Provence

L’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence ouvrira les portes de ses locaux le samedi 10 février 2024 de 10h à 18h. Vous y trouverez des stands d’information, des projections et des présentations de travaux d’étudiants ainsi que des visites guidées, pour s’imprégner de l’ambiance de l’école et de poser toutes vos questions.

ESAAIX

54 rue Emile Tavan

13100 Aix-en-Provence



Renseignements : esaaix.fr, 04 65 40 05 00 et contact@ecole-art-aix.fr

! F O L K L O R E ! Le concert en famille ce samedi à l’Opera de Marseille

L’occasion parfaite de faire découvrir la musique classique aux plus petits et de partager un moment avec eux à l’Orchestre philharmonique de Marseille : ce samedi après-midi depuis l’Opéra de Marseille, profitez d’un voyage au cœur de l’Europe, de l’Amérique du Sud, de la Russie, de la Scandinavie et de leurs folklores, cet art populaire et savant ! Bizet, Brahms, Tchaïkovski… le chef d’orchestre présentera les œuvres pendant le concert.

Samedi 10 février à 16h



Opera municipal de Marseille

2 rue Molière

13001 Marseille



Billetterie ici

La Pastorale (Beethoven/Malandain) à Aix-en-Provence ce week-end

© Olivier Houeix -LesTheatres.net

La Pastorale ou l’illustration parfaite de la capacité de Beethoven et Malandain, à concilier tradition et création, beauté et harmonie, à travers le prisme d’une antiquité rêvée.

Le corps dansant, sa puissance et sa sensibilité, est au cœur des œuvres de Thierry Malandain, auteur de plus de 80 chorégraphies. Très attaché à la culture du ballet classique dont il ravive les codes, le directeur du CCN Malandain Ballet Biarritz crée La Pastorale en écho à la musique intemporelle de Beethoven, toujours en quête de renouer avec « l’essence du sacré ».

Vendredi 9 et samedi 10 février à 20h



Grand Théâtre de Provence

380 av Max Juvenal

13100 Aix en Provence



Les dernières places ici

Ce week end si on aime Marseille, on la nettoie

Tous les ans à l’occasion du week-end de la Saint Valentin, le collectif Un déchet par jour invite les Marseillais à déclarer leur amour à la ville en la nettoyant. Ce samedi, venez nettoyer Notre Dame de la Garde avec l’opération « Love Ta Bonne Mère ». Plusieurs acteurs de la ville qui lutte contre les déchets se réuniront sur le village durable de 14h à 17h à l’instar du Parc National des Calanques qui proposera une sensibilisation sur les déchets, Sauvage Méditerranée, Recyclop, qui lutte contre la pollution des mégots ou encore des initiatives coopératives telles que Vélos en ville ou le Super Cafoutch !

Au programme : ramassage de déchets, village durable, goûter, cadeaux zéro déchets et musique avec le groupe Mulêkétu ainsi que DJ Pikip, artiste contribuant de manière positive à la sensibilisation des marseillais dans la lutte contre les déchets.

Dimanche 11 février – de 14h à 17h



Basilique Notre-Dame de la Garde

Montée de la Bonne Mère 13007 Marseille



Ramassage : 14h-16h

Goûter : 16h-17h