Ils étaient 22 candidats au départ. Après Athènes, Paris, Barcelone, Amsterdam et Dortmund, la Métropole Aix-Marseille Provence devient la nouvelle capitale européenne de l’innovation. Elle vient de recevoir, mercredi 7 décembre à Bruxelles, le trophée iCapital 2022. Un prix décerné par la Commission européenne, chaque année depuis 2015, à la ville ou à la métropole de plus de 250 000 habitants la plus innovante. Aix-Marseille s’est notamment appuyée sur l’activité de sites stratégiques comme le Technopôle de l’Arbois, The Camp, la Cisam, l’Épopée, Aix-Marseille Université (Amu), et d’initiatives inspirantes comme la Cité de l’agriculture ou Emerging Valley, pour se hisser jusqu’en finale et décrocher le titre de capitale européenne de l’innovation 2022.



Didier Parakian, vice-président de la Métropole délégué aux fonds européens, grand témoin du premier Café innovation organisé par la rédaction mardi 13 décembre, a piloté cette année la candidature métropolitaine, baptisée « Innovating diversity ». L’élu était notamment en charge de défendre les arguments d’Aix-Marseille dans les plus hautes sphères européennes. Aux cotés d’Arnaud Mercier, vice-président délégué au numérique et maire de Venelles, l’entrepreneur marseillais est venu récupérer le trophée iCapital en mains propres, au terme d’une cérémonie organisée ce mercredi 7 décembre à Bruxelles. « Je crois que c’est le plus beau jour de ma vie », a déclaré sur scène Didier Parakian, ému et soulagé. Lui qui croisait les doigts depuis plus d’un mois.

Didier Parakian à Bruxelles pour le titre de capitale européenne de l’innovation (Crédit DR)

Un chèque d’un million d’euros pour la Métropole Aix-Marseille Provence

Qualifiée en finale depuis la fin octobre, la Métropole Aix-Marseille Provence l’emporte devant Valence (Espagne), déjà finaliste l’année dernière, et Espoo (Finlande). En plus de la visibilité internationale que procure un tel award, le territoire obtient par ailleurs une enveloppe d’un millions d’euros – contre 100 000 euros pour les deux autres finalistes. « Ce prix est, à la fois, la reconnaissance, au niveau européen, de notre excellence et de celle de notre écosystème d’innovation », se félicite Martine Vassal, la présidente de la Métropole. À nos entreprises maintenant de profiter de ce coup de projecteur, en attendant le CES Las Vegas 2023 en janvier.

La Métropole Aix-Marseille-Provence est élue Capitale européenne de l’innovation !🇪🇺#iCapital pic.twitter.com/B585WnAza7 — Martine VASSAL (@MartineVassal) December 7, 2022

