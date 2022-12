Share on Facebook

Elle ne lâchera rien, jusqu’à la dernière limite de son mandat, ce 9 décembre 2022, Colette Weizman présidente de l’ordre des experts-comptables de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur gardera chevillé au corps son optimisme et sa confiance irréfragable envers les entrepreneurs.

Toujours en désaccord avec le président du tribunal de commerce, Jean-Marc Latreille, qui prédit inlassablement l’Apocalypse, elle maintient que les entreprises font preuve d’intelligence, d’agilité, de résilience. Et que la catastrophe annoncée depuis maintenant trois ans n’a toujours pas eu lieu. « Bien sûr, dit-elle, je n’ai pas de boule de cristal et avec la crise énergétique, je ne sais pas ce que sera l’avenir. Mais à ce jour, les chiffres sont les suivants : le tribunal de commerce a comptabilisé au 31 octobre, 4 538 entreprises en difficulté dont 2 558 en liquidation. À mettre au regard du chiffre de référence de l’année 2018 : de 8 860 entreprises en difficulté dont 4 300 en liquidation ».

Colette Weizman reconnaît que les entreprises innovantes, les start-up qui n’avaient pas encore trouvé leur équilibre et renforcé leurs fonds propres avant la pandémie ont été fortement impactées, mais le mur de la dette annoncé n’a pas généré des faillites massives. « Les entreprises, précise la présidente des experts-comptables, ont, en grande partie, choisi de rembourser le PGE et si besoin de renégocier le reste de leur endettement ». Les plans d’étalement des dettes sociales ont été majoritairement respectés selon l’Urssaf. La politique qui consiste donc à injecter massivement du crédit, y compris dans des entreprises, trop souvent baptisées “canard boiteux”, a permis de sauver nombre de PME et leur a donné de l’oxygène pour retrouver un équilibre qui laisse l’avenir ouvert. Mieux encore, l’appétit pour la création d’entreprise est toujours vivace avec 48 000 créations au 31 octobre dont 48 % en sociétés : SARL, SAS ou SA. Il ne s’agit donc pas uniquement de livreurs Deliveroo ou de chauffeurs Uber.

La Présidente quitte son bureau et ses cahiers le 9 décembre 2022 © Apothéloz

Les chiffres de l’Observatoire de l’ordre des experts-comptables donnent aussi une vision positive de l’activité 2022. Rappelons que ces données sont issues des remontées directes d’information mensuelles des experts-comptables, ce sont les chiffres d’affaires de 75 000 sociétés portés sur les déclarations de TVA pour les périodes concernées. (Bases Statexpert)

La croissance à deux chiffres pronostiquée par l’ordre des experts-comptables se vérifie

Globalement, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur enregistre une hausse cumulée de chiffre d’affaires sur les trois premiers trimestres de 10,8 %. Par rapport à l’année de référence 2019, le chiffre d’affaires a progressé de 12,1% . La croissance à deux chiffres pronostiquée par l’ordre des experts-comptables se vérifie donc en cette fin d’année avec des variations selon les secteurs. La restauration et l’hôtellerie connaissent un véritable boom, mais il est dû à la réouverture des établissements, la coiffure démarre très mollement avec 4,1 %, les boulangeries connaissent une toute petite hausse de 1,5 %. Par contre la maçonnerie générale et le gros œuvre ont progressé de 5,6 % , la construction de 7,9 % et les travaux que l’on peut lier aux équipements énergétiques progressent de 11,5 %.

Cette croissance pourrait néanmoins être entravée par les problèmes de recrutement. Les 2 000 cabinets d’experts-comptables de la région eux-mêmes sont en panne pour leurs équipes et le Conseil de l’ordre a choisi de labéliser des établissements de formation; le dernier en date est l’École pratique de commerce de la CCIMP), à la double condition qu’ils associent le Conseil de l’ordre dans leur gouvernance et que l’enseignement soit plus pratico pratique. « Nous avons, précise Colette Weizman, des jeunes qui connaissent parfaitement les règles de la comptabilité, mais qui ne savent pas, par exemple, décrypter un grand livre ».

Ainsi se clôt sur cette volonté de lien avec la jeunesse, le mandat de Colette Weizman, présidente des temps de turbulences. Élue sur un mandat de quatre ans, elle avait annoncé qu’elle n’en ferait que deux et qu’elle passerait le relais cette année. Les 36 élus du conseil régional vont ce vendredi 9 décembre désigner un nouveau président. Ils pourraient, selon nos informations, porter leur suffrage sur Nicolas Férand, expert-comptable à Marseille, élu au conseil régional de l’OEC et président du syndicat ECF Paca.

Document source: les chiffres de l’Observatoire des Experts Comptables