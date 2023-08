Les fêtes d’Istres sont de retour !

Trois jours de fêtes sont prévus à Istres à partir de ce vendredi. Au programme : fête foraine, spectacle d’humour, tournoi de joutes, festival des arts de la rue, série de concours de pétanque. Samedi soir, tandis qu’au square Marie Mauron, le marché des artistes et créateurs prendra place de 18h à 23h et la compagnie Task déambulera avec une programmation musicale pop-rock !

Dimanche, pour le dernier jour des fêtes, l’exposition interactive des Plasticiens volants prendra place dans le centre-ville avec treize compagnies pour une vingtaine de représentations, de 10h30 à 13h10 puis à partir de 17h45.

Les représentations de la compagne Aérosculpture avec un ballon dirigeable et « Le rêve d’Icare » ont néanmoins été annulées en raison des conditions météorologiques.

> Détails



Centre-ville d’Istres

1 Allées Jean Jaurès

13800 Istres

Musique de chambre à Aix-en-Provence !

Côté Cour revient enchanter le pays Aixois ce week-end, à l’occasion de sa troisième édition. Le festival, qui célèbre l’amour de la musique de chambre, propose comme à son habiture des concerts variés dans des cadres verdoyants et chargés d’histoire. Cette année, les répétitions matinales des musiciens seront ouvertes au public.

Tandis que certains artistes, à l’instar du Trio Moïra, du Quator Agate, du violoncelliste Raphaël Jouan font figure d’habitués, le festival accueille de nouveaux invités : Corentin Apparailly (altiste et compositeur) et la soprano Marie Perbost, révélation des Victoires de la Musique en 2020.

Au programme :

Vendredi 4 août

Concert à 21h15

RAVEL – Quatuor à cordes en fa majeur

JONGEN – Concert à Cinq op. 71 flûte, harpe et trio à cordes

BRAHMS – Sextuor à cordes n°2 en sol majeur op. 36

Samedi 5 août

11h : répétition publique et commentée / échange avec les artistes

21h15 : concert

BRAHMS – Sonate pour violoncelle et piano n°1 en mi mineur op. 38

APPARAILLY – Création pour le Trio Moïra flûte, alto et harpe

SCHUMANN – Quintette pour piano et cordes en mi bémol majeur op. 44

Amphithéâtre de la manufacture

8-10, rue des Allumettes – Bibliothèque Méjanes

Aix-en-Provence

Dimanche 6 août

21h : concert

SCHOENBERG – Verklärte Nacht sextuor à cordes

UNE NUIT D’ÉTÉ – Spectacle original proposé par Marie Perbost et les musiciens de Côté Cour



Cloître des Oblats

54, Cours Mirabeau

Aix-en-Provence

4, 5 et 6 août : 25 €/10 € (Tarif réduit : Étudiants et moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, PMR)

> Détails et billetterie

Hamish Fulton au Frac !

Pour son quarantième anniversaire, le Frac, cité de l’art contemporain à Marseille, nous invite sur les traces du marcheur britannique Hamish Fulton. Montrer que c’est la nature qui vous transforme, et non l’inverse : un acte militant voire politique, que l’artiste présente à travers des peintures murales, photo-textes, dessins, livres et lectures publiques. Hamish Fulton qui revendique la marche comme spécialité, interpelle sur nos liens d’interdépendance avec la nature et notre modèle de société à travers ses oeuvres, issues de centaines de marches effectuées entre 1969 et 2023.

Grâce au rapport entre la taille des oeuvres et les différents circuits, cette exposition promet une expérience inédite à travers les paysages, ses lignes d’horizons et différents points de fuite, en écho aux enjeux et défis environnement que nos société doivent relever.

Frac Sud – Cité de l’art contemporain

20 Bd de Dunkerque

13002 Marseille



> Détails

Art & Vin 2023 en région Sud

C’est le rendez-vous des Vignerons Indépendants du Var ! Depuis 1998, le festival Art & Vin réunit des acteurs culturels, engagés dans le développement de leur territoire. Des artistes et des vigneront partagent leur savoir-faire cette année sous le thème « Quand l’art et le vin lient les hommes ».

Tout au long de l’été, un trentaine d’artistes installent leurs oeuvres face aux vignobles de la Provence, de la Côte d’Azur et des Alpes. Gomet’ a fait une sélection.

Domaines Bunan à La Cadière d’Azur

Depuis trois générations, les Domaines Bunan sont entretenus par les parents, enfants et petits-enfants. Face à la Méditerranée, sur ces terres de Bandol avec un sol caillouteux, ancestralement planté d’oliviers, d’abricotiers, d’amandiers et d’immortelles, le sol est mieux adapté à la vigne. En agriculture biologique, la famille s’engage pour l’équilibre naturel de chaque parcelle

C’est l’artiste Jean-Philippe Lacroix qui présente oeuvres aux traits fins qui flirtent avec le dessin des romans graphiques, des toiles et dessins qui combinent géométrie et couleurs douces. Pour cette édition, il a travaillé le thème « L’homme, la femme et la chaise ». En tant qu’objet du quotidien, où l’on s’asseoit, rassemble, échange, attend, il traduit sa vision de la société moderne dans une version poétique.

> Domaines Bunan

Mas de Valériole en Camargue

Dans le parc naturel régional de Camargue, le Mas de Valériole poursuit la tradition familiale. Fondé en 1426, le Mas porte toujours le nom de son initiateur. Le domaine viticole est labéllisé en agriculture biologique IGP Pays des Bouches-du-Rhône avec des vins bios blancs, rosés et rouges. Au-delà du vignoble, autour du platane centenaire au milieu de la cour, bâtisses du 14e au 19e siècle, c’est l’esprit entier qui traverse le temps.

Robin Miège peintre figuratif, épris du mouvement de la lumière et l’expressivité, réprésente la quiétude, tension ou l’émotion d’un moment. La série « La sieste » qu’il présente est voyage poétique, philosophique et pictural.

> Mas de Valériole

Château Paradis au Puy-Sainte-Réparade

Nichés entre la montagne Sainte-Victoire et le Luberon, ce sont 80 hectares de vignes qui se déploient sous les yeux. Ces vignerons ont engagé la conversion biologique du domaine !

Baptiste Chave expose ses oeuvres à la végétation luxuriante, ses paysages intimes et sensibles aux diverses techniques. Vivacité du monde qui l’entoure.

> Château Paradis

Soirée courts métrages à Aix-en-Provence

Dans le cadre des Nuits d’été à Aix-en-Provence, le festival Tous Courts présente 8 cours-métrages dimanche au Parc Rambot d’Aix-en-Provence

Entre film d’animation et psychose, des personnages en quête d’amour du Texas au paradis à des confrontations de points de vue… La sélection nous fait voyager avec des réalisateurs australiens, américains, libanais et français.

On retient : Ghosts, Film réalisée par (La) Horde dans le musée des Beaux-arts de Marseille, dans lequel des figures investissent les lieux une fois les portes fermées et Warsha, qui nous emmène sur un chantier de Beyrouth.

Dimanche 6 août

Parc Rambiot – Aix en Provence

21h30

Durée 1h35



> Détails

Jazz sur le toit à Cassis

Entre les Calanques et le Cap Canaille, Jazz sur le toit vous invite à prendre un verre dans une ambiance jazz et “cosy” sur une terrasse avec vue, accompagné d’une assiette gourmande d’Olivier Traiteur. Ce sera Floriane Jourdain, chanteuse, qui sera sur la scène dimanche pour une soirée consacrée à l’amour à travers des classiques du jazz.

Entrée à partir de 19h, début du concert à 19h30.

Toute la soirée, desserts et boissons en vente sur place.



Oustau Calendal – Esplanade Aristide Briand

13260 Cassis

> Détails et réservation

Escape game au Muséum d’Histoire naturelle de Marseille !

Du 7 juillet au 3 septembre, la Ville de Marseille organise des manifestations culturelles, sportives et éclectiques déclinées dans tous les quartiers de la ville à l’occasion de L’été Marseillais.

Dans ce cadre, le Muséum d’Histoire naturelle de Marseille propose des escape game chaque mercredi, jeudi, vendredi et samedi jusqu’au 2 septembre. En équipe, enquêtez sur la disparition d’un des plus précieux spécimen du musée. Après avoir résolu les énigmes et déjoué les pièges, vous trouverez peut-être le fameux trésor dissimulé il y a plus de 30 ans par un assistant du conservateur pour le protéger des voleurs et des braconniers.

Mercredis, jeudis, vendredis et samedis jusqu’au 2 septembre

Tout public à partir de 12 ans. Réservation obligatoire



Museum d’Histoire naturelle de Marseille

Palais Longchamp

Rue Espérandieu

13004 Marseille

Château Lacoste : figure d’exception en Provence !

Le Château Lacoste, lieu unique et singulier, domaine viticole, centre d’art et de gastronomies dévoile un programmation aussi riche que les trésors qu’il renferme. Les oeuvres du designer Pierre Paulin se fondront dans le décor de l’architecte Oscar Niemeyer. Tous deux icônes de l’art moderne, le premier, artiste avant-gardiste des années 50 aux années 90, devenu icône fera dialoguer les courbes, formes de ses créations avec celles du deuxième, architecte de renom connu pour ses constructions à Brasilia, capitale du Brésil. Une invitation à créer son propre intérieur.

L’exposition Voyages avec Warhol nous plonge dans l’intimité du pionnier du pop art avec 40 clichés réalisés par le grand Andy provenant de la collection de James R. Hedges. Objets du quotidien, célébrités de la scène newyorkaise… voyage dans les thèmes récurrents de l’artiste. De l’autre côté des Etats-Unis, les paysages inspirés de la Californie de l’artiste américaine Jennifer Guidi seront aussi présentés et questionneront notre rapport à la matière, à la couleur et aux jeux de lumières. Tout l’été, le domaine propose aussi des soirées : du cinéma dans les vignes, pour (re)découvrir des grands classiques du 7ème art, des concerts.

Château Lacoste

2750 Route de la Cride

13160 Le Puy-Sainte-Réparade



> Site du Château Lacoste

> [Supplément] Été & Vacances : des réjouissances estivales dans tous les sens !

> Nos actualités société et loisirs