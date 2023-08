Le Delta Festival revient investir les plages du Prado du 23 au 27 août, pour cinq jours de folie ! La programmation musicale a de quoi ravir par ses stars internationales aux côtés des talents émergents : Angèle, Damso, Nina Kraviz, Amélie Lens, Niska, Acid Arab, Ofenbach, Biga*Ranx, Cascada, Breakbot & Irfane, Famille Maraboutage pour ne citer qu’eux.

A côté des concerts, le Delta a imaginé le Monde des possibles, une convention citoyenne pour la jeunesse, porté de 800 structures jeunesse engagée dont près de 450 associations étudiantes représentant 800 000 jeunes. L’objectif : aller vers de nouvelles perspectives pour la jeunesse, faire entendre sa voix, inciter les nouvelles générations à s’engager. Cette convention vise à restaurer le lien entre les institutions, les acteurs de la société civile et la nouvelle génération. À l’image des enjeux majeurs du monde de demain, ce seront cinq hubs qui constitueront le Monde des Possibles pendant le festival : Environnement, Economie, Vivre ensemble, Culture et Santé.

Des ateliers et animations thématiques co-créés avec de nombreux partenaires seront proposés ainsi que des forums, les agoras, pour réunir les propositions portées par les festivaliers, restituées dans un livre blanc.

Le Delta festival, l’endroit où l’on « fait la fête et on prend soin de la planète » !

Au sein du village éco-responsable, il sera possible de croiser les maraudes de Clean My Calanques et Wings, répondre à un quizz sur la posidonie, calculer votre bilan carbone, transformer vos mégots en énergie avec Recyclop, donner une nouvelle vie aux bâches du festival avec un atelier upcycling organisé par l’Atelier Royère, ou encore mettre votre talent oratoire en avant avec les débats d’éloquence de Notre affaire à tous ou même vous faire tatouer à l’encre biodégradable.

Au-delà des réjouissances et animations, avec le Green Delta, l’association se mobilise pour la préservation de l’environnement et s’engage dans des dispositifs éco-responsables :

La gestion des déchets

Une brigade verte de 500 bénévoles sera déployée pour nettoyer le sol et informer sur les consignes de tris. En 2022, ce sont 16 bâches, 20kg de textile, 1,3 tonne de bois et 4 tonnes de verre qui ont été revalorisés, notamment par l’Atelier Royère et à la Ressourcerie du Dirigeable.

La lutte contre les mégots

250 cendriers fixes seront installés sur le site du festival. Des cendriers portatifs sont également distribués aux festivaliers.

L’accès à l’eau

En partenariat avec Société des eaux de Marseille et Ricard : 3 bars à eau, 17 rampes à eau et 35 fontaines à eau seront mis à disposition avec des « désoiffeurs » qui circuleront à travers les festivaliers pour distribuer directement de l’eau. Aussi, l’ensemble des parties prenantes du festival sont engagées pour utiliser seulement des gourdes et des écocups. Chaque festivalier peut emmener sa gourde vide sur le festival.

Consommation responsable

Dans ce volet, le Delta a fait adhérer tous les foodtrucks à une charte et un cahier des charges, dans laquelle on retrouve notamment : l’interdiction des objets à usage unique, une offre végétarienne ou vegan obligatoire, la lutte contre le gaspillage alimentaire et la distribution des invendus. Les biodéchets seront notamment valorisés par Les Alchimistes. Jusqu’aux huiles de friture qui seront recyclés par Oleovia pour le transformer en biocarburant.

Sur le volet transports, la logistique sera assurée à vélo avec le cyclo-logisticien Toutenvélo. L’association a aussi mis en place des bus en provenance d’une vingtaine de villes européennes.

À la fin des festivités, l’opération désormais traditionnelle Clean My Delta pour nettoyer les plages prendra place avec Clean My Calanques, Wings of the Ocean et 1 Déchets par Jour et le soutien de Citeo.

Bref, un festival engagé et engageant !

> Le site du festival

> [Supplément] Été & Vacances : des réjouissances estivales dans tous les sens !

> Nos actualités société et loisirs