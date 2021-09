Share on Facebook

[À vélo] La Corniche libérée !

Dimanche 12 septembre, de la plage des Catalans jusqu’à l’avenue des Talabots, place aux mobilités douces. Cette initiative de la Ville souhaitant libérer la Corniche des voitures et rendre la place aux marseillais. À pieds, en trottinette ou en vélo, il sera possible de s’arrêter aux nombreuses animations mises en place. De la danse à Malmousque, un orgue de Barbarie à l’anse de la fausse monnaie, du jazz au parc Valmer, un stand de réparation vélo à la Villa Gaby… et même un bar éphémère sera installé sur l’îlot de la Corniche.

Sur la plage des prophètes, un cours de yoga de 10h à 11h sera suivi d’une séance de pilates jusqu’à 12h. Juste à côté des acrobates et voltigeurs, présents pour des démonstrations sur le parking, où un mur d’escalade va aussi être installé pour l’occasion.

Les prochaines éditions auront lieu les 24 octobre et 14 novembre prochain.

Liens utiles :



[Exposition] Surréalisme à la Vieille Charité

Au cours des années 40, la villa Air-bel est le lieu d’accueil et de création de nombreux artistes en partance pour les États-Unis. C’est dans ce cadre qu’André Breton, Max Ernst, André Masson, Victor Brauner, Jacqueline Lamba, entre autres, vont créer le Jeu de Marseille, variante critique voire parodique du tarot emblématique. Alors que le surréalisme n’était pas encore arrivé aux États-unis au début des années 40, ces artistes vont influencer les artistes américains tels que Joseph Cornell, Louis Guglielmi ou encore Helen Lundeberg. L’exposition Le surréalisme dans l’art américain au Centre de la vieille Charité raconte cette histoire des années 30 aux années 60 et donne à voir les multiples influences des artistes européens et américains exposés à New-York.

Centre de la Vieille Charité

2 Rue de la Charité

13002 Marseille



Du mardi au dimanche de 9h à 18h

12€, tarif réduit 8€



> Détails sur l’exposition

[Conférence] Au temps du vivant

Alors que le Congrès mondial de la nature approche de sa clôture ce samedi 11 septembre, Opera Mundi et l’institut de recherche pour le Développement (IRD) invitent deux scientifiques des océans à mettre en regard la temporalité humaine, sur terre et dans les océans face aux temporalités du vivant.

Daniel Pauly, biologiste, professeur Fisheries Centre de l’Université de Colombie-Britannique, à Vancouver sera aux côtés de Philippe Cury, chercheur en biologie océanographie, directeur de recherche à l’IRD. Ensemble, ils ont publié Mange tes méduses ! Réconcilier les cycles de la vie et la flèche du temps.

La conférence est à retrouver au Dôme de la biodiversité, à 17h samedi 11 septembre 2021.

Congrès mondial de la nature

Parc Chanot

114 Rond-Point du Prado

13008 Marseille

Espaces Générations Nature – Dôme de la biodiversité ) Hall 4 – I10



Entrée libre



> Plus de détails

[Street-art] Aix-en-Provence : Zeklo au Container

Sans se retourner. Crédit : Zeklo.

Zeklo, artiste autodidacte, tagge des lettrines à gros contours, utilise les murs de la ville comme toile, s’inspire des scènes de la vie quotidienne. Sur différents supports, il utilise, accentue les traits et les couleurs pour nous faire voir ce qu’on ne voit pas. C’est à la galerie le Container d’Aix-en-Provence que le public pourra retrouver les oeuvres Zeklo du 10 au 18 septembre. Intitulée « Il faut savoir » du même titre que la chanson de Charles Aznavour, l’artiste s’est inspiré pour cette exposition de la « dualité complice et contradictoire parfois de deux personnes » qui se connaissent, selon le dossier de l’artiste.

Galerie Le Container

4 rue Granet

13100 Aix-en-Provence



Le mardi de 13h à 19h

Du mercredi au samedi de 11h à 19h



> Détails sur l’exposition

[Bonne adresse] Le café Borely

À deux pas du château Borely, dans un recoin quelque peu caché du grand public, le café Borely est un écrin au milieu du parc le plus fréquenté de Marseille. Au menu : cuisine bio et de saison accompagné de vins de producteurs locaux. Il y fait bon petit-déjeuner, bruncher et déjeuner…

Château Borely – Pavillon Est

134, avenue Clot-Bey

13008 Marseille



Du mercredi au dimanche de 9h à 18h