Après une pause estivale, l’événement « La voie est libre » fait sa rentrée ! Comme l’annonçait en avant-première à Gomet’ l’adjointe aux mobilités de la Ville de Marseille Audrey Gatian le 24 août dernier, la prochaine édition aura lieu le dimanche 12 septembre. Entre temps, la municipalité a dévoilé les dates des deux éditions suivantes, les 24 octobre et 14 novembre prochains.

Pour cette troisième édition de « La voie est libre », la Corniche sera à nouveau fermée à la circulation, des Catalans à Talabot. Si le parcours est similaire aux fois précédentes, des améliorations ont été apportées : en effet, la Ville de Marseille souhaite déployer davantage de food-trucks (un appel d’offres à été lancé pour recruter cinquante prestataires). Des trottinettes et des vélos seront mis en libre service. Enfin, animations de rue, activités sportives et bien-être accessibles à tous seront également au rendez-vous. On a hâte d’y être !

