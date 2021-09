Gomet’ apporte sa contribution en prélude, puis durant le Congrès mondial de la nature qui se déroule à Marseille du 3 au 11 septembre 2021, avec la publication de dix avis d’experts de notre région qui éclairent à partir de leur expérience et de leurs analyses les problématiques territoriales. Ces textes ont été publiés dans notre guide de l’élu éco-responsable qui a été adressé cet été à 752 décideurs de notre territoire. Dans cet avant-dernier épisode, Michel Sacher, Directeur du Centre d’information pour la prévention des risques majeurs (Cypres), dévoile le mode d’emploi des outils développés par le centre, tels que le Dossier départemental des risques majeurs, les Plans de prévention des risques naturels prévisibles et le Dossier communal d’information sur les risques majeurs.



Directeur du Cyprès, docteur èn Sciences de l’université d’Aix Marseille (1987) a commencé son activité au Commissariat à l’énergie atomique (CEA-Cadarache). Il a été en 1991, le premier salarié du Cypres. Il intervient comme expert auprès de certains ministères, a participé, comme coordonnateur des équipes d’évaluation bâtimentaire, aux opérations de gestion de crise lors du séisme du Teil (Ardèche 2019) et de la tempête Alex (Alpes-Maritimes 2020). Il développe actuellement la compétence du Cyprès dans les régions Occitanie et Corse, en particulier dans le domaine des inondations.

Michel Sacher Directeur du Cypres

Un habitant sur quatre est exposé au risque incendie ou inondation. Qu’en est-il sur notre territoire métropolitain ? L’élu local, le décideur public, le citoyen disposent d’outils trop confidentiels pour mieux et bien connaître l’exposition aux risques et anticiper.

Notre département est-il particulièrement exposé à certains risques naturels ? (pluie, inondation, feux, séismes…)



M.S : Oui. Comme tous les départements de l’arc méditerranéen, le département des Bouches-du-Rhône est très exposé aux pluies intenses méditerranéennes, pouvant entraîner des inondations brutales et rapides. La vulnérabilité peut être très grande si ces phénomènes se produisent dans des zones très urbanisées et/ou très peuplées. Mais le risque « pluies & inondation » n’est pas le seul. Les feux de forêts menacent nos massifs dès que la sécheresse est là… et ce n’est pas seulement l’été ! Les grands massifs forestiers, dans des zones escarpées sont des lieux propices aux grands incendies.

Le séisme est aussi présent : l’un des derniers tremblements de terre meurtriers en métropole s’est produit en 1909 à Lambesc : on a déploré 46 morts.