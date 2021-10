[Études supérieures] Le salon Studyrama fait son retour !

Au Dôme de Marseille se tient samedi 2 octobre de 9h30 à 17h le Salon Studyrama réparti en trois pôles :

Le salon grandes écoles

Le salons des formations du secteur de la santé, du paramédical et du social

Le salon des formations dans l’art, la mode et le design

Le salon Studyrama accueille les étudiants afin de leur faire découvrir les établissements et formations dispensées à Marseille, en détaillant les possibilités des formations post-bac, les admissions parallèles et les concours d’accès à l’entrée tout en leur permettant de rencontrer directement les structures. Alors que la réforme Paces a changé les modalités d’accès vers les études de santé, les prépas et lycées proposant des BTS et bac professionnels seront présent, aux côtés des écoles paramédicales et sociales.

Des conférences sont organisées tout au long de la journée au salon des grandes écoles et des formations dans l’art, la mode et le design.

Vous pourrez notamment retrouver :

Au salon des grandes écoles :

De 11h15 à 12h : Les métiers artistiques qui recrutent, animée par E-Artsup

De 14h30 à 15h15, Qu’est-ce qu’un designer ? – Animée par Intuit Lab

Au salon des formations dans l’art, la mode et le design :

De 10h à 10h45 : Les métiers du numérique, animée par Epitec

De 11h15 à 12h : Les métiers artistiques qui recrutent, animée par E-Artsup

de 14h30 à 15h15 : Qu’est-ce qu’un designer ? animée par Intuit Lab

L’inscription est gratuite et à effectuer sur le site Studyrama.

> Plus de détails



Le dôme de Marseille

48 avenue de Saint-Just

13004 Marseille

[Exposition] L’humeur est au Trouble-fête

Visuel de l’exposition Trouble-fête.

L’auteure, metteure en scène, directrice du Théâtre de la Criée à Marseille, Macha Makeïeff, présente au musée des tapisseries d’Aix-en-Provence Trouble-fête, collections curieuses et choses inquiètes. En 2019, en marge de la création de son spectacle Lewis versus Alice, de la parution du livre Zone Céleste et d’une installation artistique à la Maison Jean Vilar, Macha Makeïeff, aussi plasticienne a créé Trouble fête.

Une nouvelle manière de raconter, selon le communiquer le presse « l’absolu incertain, l’effroi et l’éblousissement de l’enfance qui ne finit pas ». Alors qu’elle est metteuse en scène, exposer des objets lui permet d’évoquer la « puissance » des objets qui « se racontent, se taisent, rêvent » au travers de l’exposition. Les objets curieux de Macha Makeïeff sont à retrouver jusqu’au 7 novembre.

Musée des tapisseries

Palais de l’Archevêché

28 place des Martyrs de la Résistance

13100 Aix-en-Provence

[Balade] Le Pays d’Aubagne fait son festival !

Du 1er au 3 octobre se tient un festival de randonnée dans le Pays d’Aubagne. Le groupe Rossignol, par le biais de ses services « Outdoor Expericences », vise à promouvoir les destinations touristiques en valorisant les sports extérieurs. En constituant ce partenariat avec Roussignol et l’Étoile, le pays d’Aubagne a constitué une offre d’une cinquantaine d’itinéraires allant de la randonnée, au trail en passant par la marche nordique et le vélo.

Rossignol Outdoor Experiences proposais déjà plus de 45 parcours sur ses applications sur le Pays d’Aubagne avant le partenariat. On peut d’ores et déjà y retrouver 12 parcours de trail à l’année au départ des collines de l’Étoile, du Garlaban et de la Sainte-Baume, 13 parcours à vélo répartis sur trois massifs dont deux cyclo-cross et deux VTT, 3 itinéraires de marche nordique et une vingtaine de parcours de randonnée.

Liens utiles :

> Les détails sur le festival de randonnée

> Le site du Pays d’Aubagne